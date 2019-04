O importantă delegaţie din Ningbo în vizită la CCIA Arad In debutul intalnirii, presedintele Gheorghe Seculici a facut o scurta prezentare a starii economice a judetului Arad, a prezentat oportunitațile de investiții in zonele libere Arad și Curtici si si-a manifestat disponibilitatea de a sprijini orice initiativa chineza in judetul nostru, menita sa consolideze relatiile economice intre Arad si Ningbo. „CCIA Arad si-a dezvoltat in ultimii doi ani foarte mult relația cu Republica Populara Chineza. Concurenta intre tari, regiuni, județe pentru atragerea investitiilor straine este foarte puternica. Toate județele din Romania incearca… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

