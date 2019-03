O importantă bancă din România anunță concedieri MASIVE și închiderea unor sucursale Potrivit unei comunicari interne a bancii, citata de G4Media.ro, in urmatoarea perioada, cel putin 40 de filiale vor fi inchise sau comasate si aproximativ 380 de angajati vor fi concediati. Asta inseamna aproape o treime din intreg personalul First Bank, ce deține 100 de unitați bancare și 1.300 de angajați. Presedintele bancii ar fi anuntat ca masurile sunt luate din cauza mediului operational impredictibil, care ii determina sa reorganizeze modelul de business astfel incat sa poata asigura un viitor sustenabil. Iar sistemul bancar a devenit impredictibil din cauza ordonanței. Ca urmare a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj intern consultat de G4Media.ro, Dominic Bruynseels ii anunta pe angajati ca masurile sunt luate din cauza "mediului operational impredictibil, care ne determina sa ne reorganizam modelul de business pentru a ne asigura un viitor sustenabil". Bruynseels a mai transmis in mesajul consultat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat: "Saptamana viitoare, vom avea o intalnire cu PCM, unde vom continua discutiile noastre si noi propunem o colaborare, asa cum am propus in 2014, iar aceasta a avut rezultate semnificative pentru maghiarii din Romania. PCM a obtinut mai multe functii de…

- Mai multe companii au anunțat inchiderea activitaților in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca sute de angajați iși vor pierde locurile de munca. Relocarea afacerilor din Romania a devenit deja un fenomem care amenința sa afecteze substanțial economia țarii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla la Parchetul Instantei supreme si a precizat ca are intalniri cu presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, Elena Iordache, si cu Bogdan Licu, adjunct al procurorului general al Romaniei. Tudorel Toader a spus ca prezenta sa la PICCJ are loc in baza…

- Vizati de aceste concedieri sunt angajatii din sistemul bancar, din cauza taxei pe lacomiei aplicata activelor bancare, sustine presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB). "Avem informatii ca 25% din angajatii sistemului bancar ar urma sa fie disponibilizati daca ordonanta…

- "Avand in vedere numarul urias de persoane angajate in sectorul public, precum si privilegiile, de multe ori nemeritate ale aristrocratiei bugetare, care au generat o discriminare accentuata a sectorului privat, Consiliul National al partidului politic Dreapta Liberala a hotarat sa initieze un proiect…

- Violeta Stoica Mai mulți clienți ai unei importante instituții bancare din Romania – Banca Comerciala Romana (BCR), membra a Erste Group – s-au trezit cu sume disparute peste noapte din conturile lor curente. Mai mult decat atat, așa cum s-a intamplat in cazul unui client din Ploiești, BCR a blocat…

- Din 1 ianuarie 2019, au intrat in vigoare mai multe prevederi importante privind concediu de odihna la care orice angajat din Romania are dreptul. Dupa decizia din acest an a Curții de Justiție a Uniunii Europene, zilele de concediu de odihna neefectuate trebuie platite, chiar daca n-au fost cerute…