Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan din tara noastra, considerat pana acum stins, este in continuare activ, potrivit unui studiu publicat in Earth and Planetary Science Letters. Este vorba despre vulcanul de sub Lacul Sfanta Ana din Masivul Ciomatu, judetul Harghita, in interiorul caruia s-ar afla, potrivit studiului intre 20…

- Premierul maghiar Viktor Orban este tot mai implicat pentru a isi spori influenta in randul comunitatii maghiare din Transilvania. Guvernul de la Budapesta finanțeaza cu 73 de milioane de euro 66 de proiecte din Harghita, Covasna și Mureș, in cadrul programului de dezvoltare economica a Tinutului Secuiesc,…

- Dupa ce Guvernul Dancila a adoptat o noua Ordonanța de Urgența pentru schimbarea Codului Administrativ, modificare facuta pe placul UDMR, romanii se strang in Piața Victoriei, potrivit stiripesurse.ro.Astfel, duminica, de la ora 17, va avea loc un miting impotriva UDMR-ului și a Guvernului…

- Mii de persoane, multe imbracate in costume populare secuiesti, participa la Miercurea Ciuc la traditionala manifestare "1.000 de fete secuience", care are rolul de a promova portul traditional si obiceiurile zonei. Inca de dimineata, zeci de grupuri de dansatori din judetele Harghita, Covasna si Mures…

- In ultimele 24 de ore, instabilitatea atmosferica accentuata a produs efecte la nivelul a 28 localitati din judetele Bacau, Bistrita - Nasaud, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Harghita, Mures, Prahova, Tulcea si Valcea, precum si in municipiul Bucuresti. In toate zonele afectate de intensificari…

- DUMINICA, 7 iulie, ora 17,00, Calea Neamului cheama toți romanii la un protest impotriva impunerii de catre UDMR ca LIMBA MAGHIARA sa devina a doua LIMBA OFICIALA in statul roman! Protestul organizat de Asociația Calea Neamului s-a decis in ședința Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita…

- Pentru 18 județe din țara și pentru Capitala, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, atenționare cod portocaliu de ploi și grindina, valabila pana joi noaptea.Potrivit ANM, in județele Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași, Ilfov,…