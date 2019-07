O hală şi mai multe magazii, cuprinse de flăcări. Incendiul ia proporții Incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 300 de metri patrati, a mentionat sursa citata.



La fata locului se deplaseaza mai multe echipaje de pompieri cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, grupa operativa si o ambulanta SMURD.



Fumul degajat in urma incendiului se vede de la o distanta mare, conform ISU, nefiind semnalate victime pana la acest moment. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Un hotel și o cladire comerciala de 57 de etaje au Izbucnit in flacari, in Bangkok, Thailanda.O persoana a decedat, sarind de la etajul al șaselea, in incercarea de a se salva, iar alte cinci persoane sunt ranite grav, scrie antena3.

