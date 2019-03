Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, se intoarce vineri in Regatul Unit cu intentia de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa voteze saptamana viitoare acordul sau privind Brexit-ul, dupa noile directii ale UE, transmite EFE. Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat urmarește permanent evoluțiile legate de procesul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana - Brexit, cu scopul de a pregati mediul de afaceri pentru orice posibil scenariu care s-ar putea concretiza…