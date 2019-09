Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate de procurorii PCCOCS intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, infractiuni comise de un grup infractional, care activa in Chișinau, Ungheni și in alte localitați din tara.

- Perchezitii in Capitala, dar și in alte localitati din tara.Procurorii PCCOCS si ofiterii INI au descins in cadrul unui dosar de spalare de bani si evaziune fiscala.Revenim cu detalii.

- Astazi, Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Direcția Generala Urmarire Penala din cadrul MAI efectueaza percheziții in Chișinau și in alte localitați.

- Probleme mari pentru patronul celor de la Dinamo Bucuresti, Ionut Negoita. Conform doardinamo.ro, Ionut Negoita a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de pe Apel Bucuresti, pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cateva milioane de euro. Dosarul a fost inregistrat pe 4 septembrie,…

- Oamenii legii au destructurat un grup infractional specializat in circulatia ilegala a drogurilor de tip PVP (sare), in proportii deosebit de mari, pe teritoriul Republicii Moldova. Un gram de praf era vandut cu 1.000 de lei.

- Un om de afaceri din Alba Iulia, cu activitate in domeniul comertului cu aur si al taximetriei, a fost trimis in judecata de catre procurori ai DIICOT Iasi, alaturi de alti 24 de inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei. In cauza au calitatea…

- Politistii si procurorii au efectuat 21 de perchezitii la domiciliile mai multor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis, miercuri, AGERPRES, marti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub…

- FOTO – Arhiva Politistii bucuresteni efectueaza miercuri 5 perchezitii domiciliare in judetele Ilfov, Cluj si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, in care prejudiciul este de 3,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, din datele si probele administrate a rezultat…