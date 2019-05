O grindină teribilă a lovit România! ”Parcă săreau mingi de tenis” VIDEO Imagini incredibile au fost filmate, marți, in timpul unei furtuni cu grindina care a afectat județe din vestul țarii. Un cod rosu de vant cu aspect de tornada a fost emis, marți dupa-amiaza, pentru judetul Salaj, afectand in principal localitatile Zalau, Jibou, Hereclean, Creaca, Mirsid si Criseni. In orasul Zalau s-a dezlantuit furtuna napraznica si in doar 15 minute grindina mare cat nuca a distrus masini si acoperisuri. De asemenea, judetele Arad si Bihor s-au aflat sub cod portocaliu de vijelii si averse torentiale. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

