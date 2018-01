Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara in varsta de 27 de ani a ajuns luni la spitalul din Roman dupa ce a…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Un gardian al Penitenciarului Rahova a murit in post. Un gardian de la Penitenciarul Rahova, in varsta de 42 de ani, a murit joi, 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce a intrat in postul de paza. Barbatul spusese ca se simte rau, inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, precizeaza Antena…

- Un medic de la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti a fost internat la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, dupa ce a fost diagnosticat cu rujeola, anunța Digi 24. Este vorba despre sefa Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti. Starea femeii, in varsta de 51 de…

- Oamenii au ajuns la spital dupa trei zile de la sacrificarea animalului suspectat de turbare. Din aceasta cauza, medicii infectionisti avertizeaza ca tratamentul poate sa nu-si faca efectul.

- Mai multe persoane din localitatea Gorban au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi dupa ce, in urma cu aproape o saptamana, au luat parte la sacrificarea unei vaci suspecte de rabie. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat…

- Directorul medical al spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, a declarat, joi, ca in urma cu mai multe zile, la o ferma din localitatea Gorban, muncitorii au sacrificat o vaca cu un comportament ciudat, iar in urma analizelor s-a constatat ca animalul era infectat cu rabie.…

- Conform rezultatelor furnizate de Institutul de Medicina Legala, soții Maleon consumasera o cantitate destul de mare de bauturi alcoolice inainte de a se sinucide. Anda Elena avea o alcoolemie uriașa, de...

- Pentru a confirma acestea, cei de la DSP au trimis catre Institutul „Cantacuzino" din Bucuresti sapte tulpini de Klebsiella Pneumoniae, patru fiind recoltate din hemocultura prematurilor, iar trei de la personalul sanitar, acestea indicand cinci profiluri diferite. Astfel a rezultat ca nu exista legatura…

- Politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, ranit grav la cap cu o sabie, in timpul unei misiuni la Radauti, a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Purtatorul de cuvint al unitații medicale, doctorul Florin Gramada a declarat astazi, pentru Agerpres:…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Dupa aproape o saptamana in care a fost in coma indusa, politistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, lovit cu o sabie in cap in timpul unei perchezitii, si-a mai revenit. Starea sa medicala s-a imbunatatit, iar doctorii de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” din Iasi incearca acum sa il hraneasca…

- Starea polițistului ranit marți in timpul unei misiuni in Radauți este in continuare critica, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iași, Marius Dabija.

- Povestea trista a Madalinei Badea Ciupitu a inceput in luna martie, cand a nascut un baietel la Spitalul Judetean Arges, care a murit la trei zile de la nastere. Femeia spune ca o bacterie din spital a dus la moartea bebelusului ei si acuza cadrele medicale ca nu au intervenit la timp. "L-am…

- "Acum cateva minute sotia lui Ciprian i-a dat telefonul in mana lui ca sa isi auda fetitele in timp ce vorbea cu ele. Ciprian a dus telefonul la ureche singur sa le poata auzi! Dumnezeu a facut minuni! Exista Dumnezeu si exista minuni, exista medici buni! CIPRIAN TRAIESTE! CIPRIAN RASPUNDE LA STIMULI!…

- Magistratii Tribunalului Suceava au decis ca Alexandru Hutuleac, agresorul politistului ranit grav marti dimineata sa fie arestat preventiv pentru tentativa de ultraj si omor. In timp ce era dus in sala de judecata Alexandru Hutuleac a declarat jurnalistilor ca regreta ceea ce s-a intamplat.…

- UPDATE ORA 13.10 Neurochirurgul Marius Dabija, purtator de cuvant al Spitalului "Nicolae Oblu" din Iași a declarat miercuri ca polițistul ranit in misiunea de la Radauți se afla in continuare in stare critica, insa au aparut mișcari spontane spontane pe partea dreapta, ale mainii și piciorului,…

- Starea de sanatate a politistului ranit in timpul perchezitiei de la Radauti este in continuare critica, dupa ce marți fost operat de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. El este intubat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi. Pronosticul ramane in continuare…

- Medicii sunt in continuare ''extrem de rezervati'' privind starea de sanatate a politistului atacat cu o sabie in timpul unei perchezitii domiciliare la Radauti, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ''Nicolae Oblu'' din Iasi. "Pacientul a petrecut noaptea la Terapie…

- Politistul ranit in timpul perchezitiilor de marti de la Radauti a fost operat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, dar starea lui se mentine critica, leziunile suferite la cap fiind foarte grave. Medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a declarat pentru News.ro ca interventia…

- "Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin!", a scris Principele Nicolae pe Facebook. Avocatul sau a precizat, la Romania TV, ca nimeni nu l-a anuntat de moartea Regelui Mihai, ci ca Principele Nicolae a aflat din presa de aceasta veste trista. Mai mult, el a…

- Polițistul ranit in timpul perchezițiilor de marți de la Radauți se afla in stare critica, iar prognosticul medical este rezervat, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Tudor Ciuhodaru....

- UPDATE ORA 11.59 Elicopterul SMURD cu polițistul ranit in timpul unei acțiuni la Suceava a aterizat pe Heliportul de la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria"din Iași, barbatul fiind preluat de un echipaj de pe Terapie Intensiva Mobila aparținand SMURD. El va fi transportat la Spitalul…

- Pe langa cei doi bebelusi care au decedat la Maternitatea „Cuza Voda" in cursul saptamanii trecute, despre care „Ziarul de Iasi" a relatat ieri in exclusivitate", in Centrul de Terapie Intensiva Neonatala mai sunt alti doi bebelusi infectati cu Klebsiella, insa care au fost izolati, luandu-se masurile…

- Actrița Stela Popescu a murit. Polițiștii au deschis o ancheta și fac cercetari pentru moarte suspecta. Autopsia va stabili cu exactitate momentul in care s-a petrecut tragedia. Trupul neinsuflețit al Stelei Popescu a fost dus la Institutul de Medicina Legala, urmand sa fie depus dupa ora 11, la Teatrul…

- Stela Popescu a murit! La cateva ore dupa ce s-a aflat cumplita veste, s-a aflat ce a facut actrița in ultimele clipe de viața. Conform spuselor primului ei soț, Dan Puican, Stela Popescu se pregatea sa iasa din casa. Ar fi alunecat pe gresie și s-a lovit la cap. Pe masa, s-ar fi gasit cheile și cațiva…

- UPDATE Politia Capitalei anunta ca a fost deschis un dosar de moarte suspecta dupa decesul actritei Stela Popescu, trupul neînsufletit al acesteia fiind ridicat si dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. "Trupul neînsufletit va fi ridicat…

- O femeie de 23 de ani a fost injunghiata in Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi, in timp ce se afla internata cu fetita ei de sapte luni, diagnosticata cu rujeola. Potrivit unor informatii, pacienta a fost atacata de un fost concubin.Victima a fost transferata si operata…

- Coordonatorul SMURD Iași, Diana Cimpoieșu, a declarat vineri, ca unul dintre pacienți este internat la Clinica de Chirurgie, doi la Clinica de Ortopedie, unul la Clinica ORL a Spitalului Sfantul Spiridon, iar un altul la Spitalul de Neurochirurgie. Potrivit medicului, starea acestora este…

- Instanta de judecata s-a pronuntat in dosarul in care au fost implicati trei medici de la Maternitatea “Cuza Voda” din Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi. Procesul a inceput anul trecut, dupa o plangere depusa de un cadru universitar, dr. Emil Anton, fost manager…

- Elevii de la mai multe licee din judesul Iasi participa la concursul BestFlashmob organizat de grupul "Suntem tanara generatie". Concursul este adresat elevilor din Bucuresti, Ploiesti, Timisoara, Iasi, Cluj, Roman si Brasov. Flashmob-urile s-au putut trimite pana miercuri, 8 noiembrie. Filmele castigatoare…

- Trupul neinsuflețit, al unui barbat, a fost observat de mai multe persoane din localitate, in zona podului de la Parța. Oamenii au sunat imediat la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiștii și pompierii. Cei de la ISU au fost cei care au adus trupul la mal. Cadavrul era in stare de…

- Ministerul Educației Naționale și partenerii desemnați - Institutul de Științe ale Educației, Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele școlare județene Iași, Bihor și IȘMB - au semnat luni un acord…

- Destin crunt pentru Ana Maria, o tanara din Iași ranita grav in urma unui accident infiorator. Adolescenta de doar 17 ani a murit, dupa ce a fost in coma profunda o saptamana. Eleva s-a aflat in mașina condusa de iubitul ei care, potrivit martorilor, a patruns intr-o intersecție cu peste 100 de kilometri…

- „Starea pacientei este aceeasi. Nu exista schimbari, ci se mentine in continuare in stare grava", a precizat dr. Florin Gramada, medic primar neurochirurg, purtator de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie. Conform specialistului, fata, Ana Teodora, este dependenta de aparate. „Pacienta prezinta o…

- Tanara de 19 ani este studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie din Iasi. In urma cu doua saptamani se despartise de prietenul ei si de atunci era in depresie. Desi lua tratament, nu a reusit sa treaca peste acest moment si a decis sa recurga la un gest extrem. S-a aruncat de la mansarda blocului…

- Un barbat de aproape 60 de ani a murit pe Transfagarasan. El a fost gasit in stare de inconstienta intr-o parcare, in masina personala, de un turist norvegian, care a sunat la 112, iar in scurt timp un echipaj SMURD aflat in zona a ajuns la fata locului. Medicii au incercat sa il resusciteze timp…

- Andrei Mihai Leustean, cunoscut pe internet drept Tbo Pablo, si extrem de apreciat pentu clipurile amuzante pe care le facea publice in mediul virtual, a murit. Tanarul originar din Barlad a murit intr-un spital din Iasi, la varsta de 29 de ani. Se pare ca organismul tanarului a cedat, in urma unei…

- Trei sferturi dintre cei infectați cu virusul hepatitei C nu au nici cea mai mica idee ca au aceasta boala, a declarat vineri, la Iași, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", Adrian Streinu Cercel, potrivit AGERPRES.Citeste si: Regizor roman celebru, protest…

- Juniorii Under 17 de la LPS Vaslui vor intalni, sambata, LPS Iași, una dintre favoritele la caștigarea seriei. Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui are o misiune dificila in etapa a treia a Campionatului Național de fotbal Under 17. Reprezentanta Vasluiului va intalni LPS Iași, una dintre candidatele…

- Alexandra Ionela Rotaru,angajata a unei primarii din județul Iași, a murit intr-un accident. Tanara de 32 de ani, angajata a unei Primarii din județul Iași, a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, s-a rasucit pe șosea și a fost izbita de un autoturism care circula regulamentar din sensul opus.…

- Alexandru Ilioi a fost internat in Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi la inceputul lunii octombrie. Dupa aproape doua saptamani de spitalizare, barbatul a murit in urma unei septicemii. Familia bolnavului a aflat ca barbatul s-a infectat cu Clostridium difficile si vrea sa depuna plangere in instanta.