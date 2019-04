Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta Denisa Golgota va evolua in finale la sol, barna, sarituri si individual-compus, in urma concursului de calificari de joi, de la Campionatul European, de la Szczecin (Polonia).Rezultatele obtinute de gimnastele tricolore in calificarile de joi sunt: Denisa Golgota: sol – 13.033,…

- Denisa Golgota (17 ani) a prins patru finale la Campionatul European de Gimnastica de la Szczecin, Polonia. Romania a intrat in concursul de calificare de miercuri cu trei gimnaste: Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc și Nica Ivanuș. A fost o zi lunga, cu patru subdiviziuni, iar la sfarșitul ei, doar Denisa…

- ​Gimnasta Denisa Golgota va evolua în finale la sol, bârna, sarituri si individual-compus, în urma concursului de calificari de joi, de la Campionatul European, de la Szczecin (Polonia), potrivit News.ro. Rezultatele obtinute de gimnastele tricolore în calificarile de…

- La Campionatele Europene de la Szczecin (Polonia), niciun gimnast roman nu a reusit sa se califice in finale dupa calificarile masculine desfasurate. Cel mai bun rezultat a fost un loc 20, ocupat de Robert Ghiuzan la sarituri, informeaza Mediafax.Citește și: AC Milan a incalcat din nou regulamentul…

- Niciun sportiv roman nu a reusit sa se califice in finale dupa calificarile masculine desfasurate miercuri la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia). Un singur gimnast a facut toate aparatele, tanarul Toma Roland Modoianu-Zseder, clasat pe locul 67 in calificarile la…

- Delegatia Romaniei, formata din opt sportivi, cinci baieti si trei fete, a plecat, sambata, spre Polonia, unde intre 10-14 aprilie, la Szczecin, va avea loc cea de-a VIII-a editie a Campionatelor Europene individuale de gimnastica artistica. Din delegatie face parte si Marian Dragulescu, el urmand…

- Sportiva Denisa Golgota (16 ani) nu va participa la etapele de Cupa Mondiala de la Baku, respectiv Doha, pentru a fi menajata in vederea Campionatelor Europene de la Szczecin (Polonia), a anuntat, marti, Federatia Romana de Gimnastica pe pagina sa de Facebook. Golgota, medaliata cu argint…