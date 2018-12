Stiri pe aceeasi tema

- Monica Roșu s-a logodit. Dupa eliminarea de la Exatlon, Monica Roșu , a plecat intr-o vacanța in Madrid alaturi de iubitul sau și a fost ceruta in casatorie. Monica Roșu, in varsta de 31 de ani, poarta pe deget un superb inel de logodna. Se pare ca cele trei luni petrecute departe de iubita sa, atat…

- Cristina Iovu a revenit spectaculos la cel mai inalt nivel in halterele internationale, cu o medalie de bronz la Campionatele Mondiale de la Ashgabat (Turkmenistan) si un loc 4 la total in cadrul categoriei 55 de kilograme.Sportiva nascuta pe 8 noiembrie 1992 (va implini saptamana viitoare…

- Ilie Constantin Ciotoiu a adus prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia), bronz la stilul aruncat, la cat. 56 kg, sectiunea Under-23.

- Federatia Romana de Gimnastica, impreuna cu Primaria Buzau, SCM Gloria Buzau, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Consiliul Judetean Buzau si Clubul Sportiv Scolar Buzau anunta organizarea in municipiul Buzau a celui de-al doilea eveniment din prima etapa a programului national de selectie ,,Hai…

- Pugilistul roman Adrian Florin Preda si-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Anapa (Rusia), dupa ce l-a invins in sferturile cat. 54 kg pe scotianul Gerard McTaggart, la puncte (3-2). In penultimul act, Preda il va infrunta pe ungurul Zsolt Ziro.…

- Au participat un numar de 21 de tari. Primele 3 tari de pe podium au fost Romania, Serbia si Slovenia. Rezultatele centralizate - 2 medalii de aur C. S. ENPI - 6 medalii de argint - 3 medalii de bronz C. S. OLYMPIC Iasi: - 2 medalii de argint - 2 medalii de bronz C. S. DOJO-MASTER Iasi: - 1 medalie…

- Romania a terminat fara medalie Cupa Mondiala de gimnastica din Ungaria, desfașurata in perioada 21-23 septembrie. Țara noastra a fost reprezentata de Marian Dragulescu, Andrei Muntean, Cristian Cațaga și Adelin Kotrong, scrie Mediafax.Intrecerea face parte din programul de pregatire pentru…

- Intrecerea face parte din programul de pregatire pentru Campionatul Mondial de la Doha, care se va desfasura in perioada 25 octombrie-3 noiembrie, la Doha. Competitia a reprezentat si revenirea in intrecerile internationale pentru Marian Dragulescu si Cristian Bataga, absenti pentru o perioada din cauza…