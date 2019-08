Peste 40 de politisti si jandarmi au cautat ieri o adolescenta care a anutat la 112 ca a fost rapita si este sechestrata. A fost desfasurata o ampla actiune de cautare a tinerei, imediat dupa ora 18,00, ora la care adolescenta a apelat prima oara 112. Fata a susținut ca a fost luata cu forța The post O gluma proasta la 112 a mobilizat zeci de politisti si jandarmi. Actiunea a durat 8 ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .