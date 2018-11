Stiri pe aceeasi tema

- Gara Kievski si cel putin 12 centre comerciale din Moscova au fost evacuate dupa o serie de apeluri telefonice anonime care avertizau in legatura cu existenta unor bombe in aceste locuri, informeaza agentiile de presa RIA Novosti si Reuters, conform agerpres.ro. Personalul, calatorii si cumparatorii…

- O amenintare cu bomba vizand un centru comercial si spitalul judetean din Ploiesti a fost inregistrata marti seara la numarul 112, la fata locului fiind demarata de catre institutiile abilitate o...

- Potrivit reprezentantilor ISU, au fost evacuate 150 de persoane de la complexul comercial. Conform reprezentantilor Politiei, la numarul 112, "o voce de barbat a sesizat un atac cu bomba la un supermarket din zona de nord a Ploiestiului si la Spitalul Judetean". Persoana care a facut sesizarea…

- Salvatorii, in alerta In aceste momente, pompierii actioneaza la supermarketul Kaufland si la Spitalul Judetean din Ploiesti unde mai multe persoane au fost evacuate dupa o amenintare cu bomba.La cele doua obiective ISU Prahova are cate o autospeciala pentru asigurarea masurilor specifice si o ambulanta…

- Alerta cu bomba in zona de nord a Ploiestiului! O persoana a sunat la ISU alertand asupra existentei amenintarii cu bomba la Spitalul Judetean din Ploiesti si la Kaufland Nord. UPDATE: La cele doua obiective s-au deplasat echipaje de pompieri pentru asigurarea masurilor specifice…

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…