O GARĂ monument istoric a ajuns o ruină. În loc să fie refăcută, CFR a cerut declasarea ei Gara ruina este situata in satul Frumusita, pe linia de cale ferata Galati-Barlad. In anul 2004, din cauza scaderii traficului de calatori si marfuri transportate, legatura feroviara Galati-Barlad a fost incadrata prin hotarare de Guvern in categoria liniilor de cale ferata „neinteroperabile”, de interes local. In prezent, acolo nu mai opresc decat cateva garnituri ale unei companii feroviare private. Ca urmare, gara din Frumusita a fost folosita din ce in ce mai rar, ajungand o ruina care se poate prabusi oricand. In ultimii 10 ani, grinzile metalice, tamplaria si dusumelele de lemn au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

