Stiri pe aceeasi tema

- O uriasa furtuna solara se îndreapta spre planeta noastra, eveniment care este posibil sa afecteze satelitii din spatiu, sa ridice probleme energiei electrice, dar si sa ne arate o fabuloasa aurora boreala.

- O uriasa explozie solara va afecta Pamantul in urmatoarele 24 de ore. Satelitii, internetul si alimentarea cu energie electrica vor fi grav afectate. Anuntul a fost facut de specialistii NASA...

- Astronomii de la agenția americana NASA au facut un anunț ingrijorator acum cateva saptamani spunand ca Pamantul va fi lovit de o furtuna solara. Acest lucru urmeaza sa se intimple miercuri, anunța oamenii de știința. Efectul acesteia ar putea fi puternic resimțit de catre sateliții de comunicații și…

- O furtuna solara va lovi miercuri Pamantul, anunța oamenii de știința.Efectul acesteia ar putea fi puternic resimțit de catre sateliții de comunicații și ar putea afecta și rețelele electrice.

- Dr. Quinn: Sportul menține mintea ascuțita și imbunatațește performanțele creierului, chiar și la varste inaintate Oamenii nu prea vor sa ințeleaga cat de important este sportul in viața. Mișcarea fizica ne ține la distanța de boli, ne ajuta sa slabim, sa fim în forma și plini de energie…

- Zeci de oameni din localitatea Drajna, județul Prahova, suntn izolați și nu pot ajunge acasa decat pe jos, dupa ce drumul care ducea catre locuințele lor s-a surpat din cauza unei alunecari de teren. Oamenii se roaga sa nu aiba nevoie de intervenția ambulanței sau a pompierilor, pentru ca autspecialele…

- Inundațiile au facut prapad in 30 de localitați din mai multe județe. Cele mai mari pagube sunt in Teleorman. Apele au lovit la Draganesti Vlasca, pentru a 16-a oara. Oamenii sunt disperați ca trebuie sa o ia mereu de la capat și sa-și refaca gospodariile.

- Tratamentele naturiste care te scapa de sinuzita. Efectele se simt imediat Sinuzita este infectia membranei mucoase care captuseste interiorul foselor nazale si sinusurile. Cand membrana mucoasa se inflameaza, blocheaza drenajul fluidului din sinus spre nas si gat, determinand durere si presiune in…

- Timp de zeci de ani, Bill Gates a facut miliarde de dolari din IT. Acum chletuieste acei bani pentru a lupta contra bolilor si schimbarilor climatice. Nu e de mirare ca Bill Gates iubeste tehnologia, relateaza Business Inisder. De-a lungul timpului, Gates a recomandat mai multe carti…

- Aspecte pozitive: Intr-o zi de 3, mai ales in a 3-a luna din an, oamenii tind sa fie extrem de activi, de productivi, de concentrați asupra muncii lor. Chiar daca pica intr-o zi de sambata, oamenii vor fi puși pe drumuri și vor fi extrem de agitați, caci aceasta este vibrația acestei zile,…

- De la ultimul etaj al celei mai inalte cladiri din port, Turnul de control naval vegheaza bunul mers al lucrurilor in ceea ce ține de vapoarele care intra in apele teritoriale ale Romaniei. Aici se afla Autoritatea Navala Romana (ANR), instituția care, atunci cand vine vorba de acțiuni de cautare și…

- Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost prins conducand pe drumurile publice, in urma unui control de rutina efectuat de polițiștii Secției 7 Nușfalau. Oamenii legii au intocmit dosar penal. Polițiștii au oprit pentru control, marți, 27 februarie a.c., la ora 23.00, in localitatea Valcau de…

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre, scrie cocoon.ro. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede. Citeste si Un roman isi…

- In urmatorii 10-20 de ani marea pata rosie de pe Jupiter ar putea disparea. Super furtuna de pe Jupiter este mult mai mare decat Pamantul si isi exercita miscarea circulara inca din anul 1600. In comparatie, uraganul John de pe Pamant...

- Aceste fenomene sunt responsabile pentru unele dintre cele mai frumoase fenomene naturale: aurorele boreale, informeaza descopera.ro. Dar aceste efecte nu sunt singurul rezultat al furtunii geomagnetice. Semnalele de comunicatii de frecventa inalta pot fi afectate, la fel si semnalul GPS. Atmosfera…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul.”Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Pe 12 februarie, o flacara solara relativ mica de clasa C a erupt, acompaniata de o ejectie coronala de masa (CME), trimitand plasma si radiatie electromagnetica in spatiu, iar o parte din aceasta se indreapta spre Pamant.

- O explozie pe suprafața Soarelui, numita erupție solara, a produs, la inceputul saptamanii, o furtuna electromagnetica de proporții. Particulele incarcate vor lovi Pamantul joi, 15 februarie, și ar putea cauza intreruperea alimentarii electrice in zonele afectate, dar și mai multe probleme de funcționare…

- Forumul Judecatorilor din Romania, asociația profesionala non-profit a judecatorilor din Romania, avertizeaza intr-un document ca exista un potențial de colaps al magistraturii din Romania ca urmare a modificarii legilor justiției. Magistrații argumenteaza ca noile legi promoveaza mediocritatea, va…

- Topirea gheturilor din Groenlanda si Antarctica va avea urmari dramatice. Oamenii de știința prezic acum ca acest lucru ar putea intampla „in timpul vieții noastre”, iar asta ar insemna inundații masive.Ar urma sa fie inundate ori chiar sa dispara de pe fata pamantului metropole precum…

- Mai multe familii care locuiesc la mansarda blocurilor s-au trezit, in plina iarna, fara acoperis deasupra capului. Furtuna de luna trecuta le-a smuls tavanul, iar de atunci oamenii asteapta ca autoritatile sa repare blocurile despre care spun ca sunt facute de mantuiala. Aceeasi situatie este si la…

- Oamenii de știința au descoperit o alta amenințare ingropata in stratul de permafrost din regiunea arctica. Iar in acest caz nu e așa ușor de evitat o catastrofa. Un studiu publicat luni in revista Geophysical Research Letters arata o cantitate mare de mercur natural in permafrostul arctic. Depozitele…

- Descoperirea poate avea implicatii catastrofale daca permafrostul se dezgheata, scrie Science Alert. Mai grav este ca permafrostul a inceput sa se dezghete, asa cum s-a observat mai ales in Siberia. Mai mult decat atat, permafrostul poate fi considerat o cutie a Pandorei, continand compusi periculosi…

- Oamenii de stiinta sustin ca ziua s-a micsorat. In consecinta o zi nu mai are 24 de ore ci 16 ore, data fiind modificarea frecventei din Rezonanta Shumann de la 7,8 HZ la 12 HZ. Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre. Ei au…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut ministrului Muncii sa explice orice problema ar aparea legat de legea salarizarii, neexcluzand posibilitatea existentei unor „efecte negative ascunse”, dupa cum s-a exprimat duminica seara la un post TV.

- Conform unui studiu recent, toate sticlele refolosite incep sa acumuleze bacterii daunatoare pentru starea de sanatate. Oamenii de stiinta sustin ca atunci cand bei apa dintr-o sticla de plastic pe care ai folosit-o de mai multe ori, este ca si cum ai "linge" un capac de toaleta.

- Este cod rosu de vreme rea in nordul Spaniei, unde ninsorile abundente au provocat haos. Pe 1.300 de kilometri de drumuri de circula cu dificultate, in timp ce porturile stau inchise din cauza furtunii.Iata ce spun cei afectați:„Nu mai pot pleca acasa, lucrez aici si trebuie sa-mi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, joi, ca vor exista scaderi salariale „intre 10 și 40%”, incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a susținut ca este vorba despre „unii dintre bugetari”. Ministrul Muncii a invocat exemplul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, al carui salariu, a spus ministrul,…

- Problema gunoaielor din zona gradiniței nr. 10 din Alba Iulia pare una fara rezolvare. Oamenii care locuiesc in blocurile din vecinatate sunt disperați din cauza focarului de infecție de care se lovesc zilnic și de care nu mai scapa. Un cititor al ziarului Alba24 ne sesizeaza din nou cu privire la faptul…

- Doua maimute au fost clonate in premiera mondiala intr-un laborator din China, cu aceeasi metoda prin care a fost creata oaia Dolly - transferul nucleului unei celule somatice. Oamenii de stiinta spun ca populatiile de maimute identice genetic vor fi folositoare in cercetarea unor boli ale oamenilor,…

- Oamenii strazii din Iasi au pierdut si ultimul loc in care mai puteau sa se fereasca de frigul iernii! Centrul de noapte pentru persoanele fara adapost a luat foc. Nu au fost victime pentru ca toata lumea a fost evacuata la timp.

- Știai ca un simplu ceai poate provoca insomnii sau palpitații? Ei bine, iți poate face rau daca nu este preparat corect sau daca il bei in exces.Ceaiul este una dintre cele mai sanatoase bauturi pe care le poti consuma.

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Primul viscol din aceasta iarna a creat probleme in municipiul Galati si in judet. Zapada nu s-a depus atat de mult, dar vantul a lasat fara curent electric zeci de localitati. Din pricina penei de curent, 15 unitati de invatamant din judetul Galati au oprit cursurile. Au existat si exceptii, cum ar…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- „Valiumul vegetal“. Valeriana, planta ce face minuni pentru corp si minte Preparatele din radacina de valeriana au fost utilizate inca din antichitate ca sedativ. Ele sunt indicate in nevroze, palpitatii, colici stomacale de natura nervoasa, insomnii, tulburari de menopauza. Te ajuta sa scapi…

- Mitropolitul Clujului: Ecologistii au mare dreptate, noi chinuim si pangarim pamantul Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, IPS Andrei, le-a dat dreptate ecologistilor in mesajul rostit la finalul slujbei de Boboteaza, spunand ca oamenii pangaresc si chinuiesc Pamantul. Înaltul…

- Desi sunt cei mai criticati din punct de vedere medical, efectele negative fiind multiple, nu acelasi lucru se poate spune si despre efectele lui psihologice, sustin specialistii. Cartofii prajiti...

- Peste 130 de turisti, care si-au rezervat locuri de cazare pentru noaptea dintre ani in zona Sinaia - Busteni, ar putea pierde petrecerea. Oamenii au coborat de la Busteni cu telecabina inspre Babele pentru a vedea Pestera Ialomitei, insa, din cauza vantului care sufla cu putere, telecabina nu mai pote…

- Pentru ca este important ca fiecare persoana care vrea sa slabeasca sa le cunoasca, iata cateva dintre efectele emoționale (pozitive și negative) ale pierderii in greutate. Efecte pozitive Ai mai mult respect pentru tine Atunci cand ajungi sa ai numarul de kilograme dorit, acest…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Sindromul "picioarelor nelinistite" poate indica o crestere a riscului de deces la femei, se arata intr-un studiu de specialitate publicat in revista Neurology. Oamenii de stiinta americani de la...

- Fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, considera ca efectele de pe urma construcției a înca șase hidrocentrale pe râul Nistru, pe care o planifica Ucraina, nu vor fi resimțite mâine-poimâine, ci peste 40-50 de ani, când va seca Nistrul. Într-un interviu…

- 14 autoturisme in care se aflau turisti care doreau sa ajunga la Cota 1400 din Sinaia au ramas blocate la mijlocul drumului din cauza zapezii. Oamenii au cerut ajutor autoritatilor, iar Primaria din Sinaia a decis sa trimita un utliaj pentru a deszapezi drumul spre partiile de la 1400.

- Crima de la stația de metrou Dristor 1 este un caz izolat și nu este indicat ca populația sa se panicheze. In cazul in care o persoana este in pericol, cei din jurul acesteia trebuie responsabilizați sa sara in ajutor, spune psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “A fost un incident izolat. Inca…

- Efectele unui Brexit dur vor fi decisive pentru capacitatea de inovatie si pentru competitivitatea industriei auto britanice, arata un studiu Coface care mentioneaza ca din 2016, s-a observat un declin abrupt al investitiilor furnizorilor si producatorilor auto (o scadere de 36%, comparativ cu media…