O furtună puternică, pe cale să lovească Europa O furtuna puternica și neobisnuita este pe cale sa loveasca estul Marii Mediterane in acest sfarsit de saptamana, furtuna hibrida, denumita "Medicane", are caracteristici similare cu uraganele și taifunele, informeaza CNN. Potrivit unui studiu publicat in 2011, doar aproximativ doua astfel de fenomene apar pe an. Aceste furtuni puternice au loc de obicei in lunile septembrie și octombrie, cand temperaturile la suprafața apei din Marea Mediterana sunt inca destul de calde, deși pot aparea in orice moment al anului. Furtuna a provocat inundații in Tunisia și Libia in ultimele zile, inainte de a… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

