Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de zapada a inceput in urma cu puțin timp in Capitala. Vantul sufla cu putere, iar vizibilitatea este foarte scazuta. Un cod galben de vant puternic a intrat in vigoare de la ora 16.00 și este valabil pana maine....

- Violența domestica a luat amploare in ultimii ani, dupa cum reiese și din statisticile Poliției Romane. Astfel, autoritațile, inclusiv cele la nivelul adminsitrașiei locale, sunt obligate sa ia permanent masuri de combatere și prevenire a acestui fenomen. Astfel, dupa o analiza temeinica, la inițiativa…

- Avand in vedere prevederile legale anterior menționate, se impune constituirea prin hotarare de consiliu local a echipei mobile la nivelul Direcției de Asistența Sociala Brașov, pentru intervenția de urgența in cazurile de violența domestica. Echipa va fi compusa dintr-un coordonator și doi membri din…

- Scene de o violența extrema au fost surprinse intr-o școala din Satu Mare. Un baiat a fost batut in mod repetat de colegi atat in clasa, cat și in curtea școlii. Pe internet au aparut doua filmulețe din decembrie anul trecut și de acum cateva zile.

- Ungaria si Slovenia au formulat o oferta comuna pentru a beneficia de finantare europeana pentru interconectarea retelelor lor de transport a gazelor naturale, astfel incat Ungaria sa poata importa gaze naturale lichefiate (LNG) din Italia, a anuntat sambata ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.…

- Un tanar de 19 ani, care obținuse permisul in urma cu șase luni, a lovit vineri seara cu mașina doua autospeciale de poliție venite la un accident și un alt autoturism pe A1, sensul catre Pitești, un polițist fiind ranit și dus la spital, anunța Poliția Romana.Citește și: Klaus Iohannis a…

- Ploua abundent si vantul bate cu putere pe insulele din Golful Thailandei, lovit de o furtuna cum nu s-a mai vazut de mult. Valuri de cinci metri au lovit tarmul, iar ce rafalele au smuls copacii din radacini si acoperisurile unor case. Mihai Baloianu, turist roman in Thailanda: Noi suntem un grup de…

- O furtuna violenta a taiat joi practic toate comunicatiile dintre un arhipelag din Golful Sf. Laurentiu (Quebec) si restul continentului, provocand o pana majora de electricitate, iar armata canadiana a fost chemata in ajutor, relateaza AFP. "Este genul de solicitare pe care o facem atunci…