- O furtuna de zapada a lovit luni nordul Japoniei, perturband traficul aerian si feroviar si aducand temperaturi de sub zero grade Celsius in regiune, au informat autoritatile, citate de DPA. Potrivit Agentiei meteorologice nipone, unele parti ale insulei nordice Hokkaido se vor confrunta pana marti…

- Furtunile severe au generat cantitati impresionante de ploaie si un strat de zapada de peste doi metri in muntii Sierra Nevada in aceasta saptamana, alaturi de inundatii, viituri si alunecari de noroi, au anuntat joi autoritatile americane, citate de Reuters. Meteorologii se asteapta ca acest front…

- Cel puțin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite și care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritațile, relateaza site-ul publicației New York Times, scrie Mediafax.Furtuna este așteptata sa se indrepte…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in urma accidentelor asociate unei furtuni de zapada si ploilor abundente care au afectat la sfarsitul saptamanii numeroase zone din Statele Unite unde vremea a inceput sa se amelioreze sambata, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Furtuna de zapada…

- Vechile autobuze fabricate in Romania au devenit interesante pentru colectionarii din Statele Unite ale Americii. Un american pe nume Al Barry a tinut sa isi achizitioneze un autobuz fabricat in anii ’90 si sa il duca acasa. Toate formalitatile au durat 6 luni, insa se pare ca asteptarea si peripetiile…