- In Missouri, autoritatile au avertizat ca se poate astepta in trafic chiar si opt ore. In unele zone, stratul de zapada a fost de peste 45 de centimetri. In Kansas City, unde Kansas City Chiefs a jucat sambata cu Indianapolis Colts, in campionatul de fotbal american, in ziua partidei stratul…

- O furtuna a provocat joi anularea a sute de zboruri si a intarziat alte mii in centrul Statelor Unite, afectand planurile calatorilor in aceasta perioada a sarbatorilor, relateaza AFP. Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor…

- Codul Portocaliu și Codul Galben de ninsoare, vant puternic și ninsori viscolite afecteaza mersul trenurilor, a caror eficiența lasa de dorit și in alte condiții. Cele mai mari probleme sunt intampinate pe raza regionalelor Craiova și Timișoara. Mai mulți arbori au cazut pe liniile de cale ferata, iar…

- Traficul rutier de pe Drumul Național 64 (DN64) a fost deviat pe o ruta ocolitoare, pe drumul comunal Farcașele-Daneasa, iar circulația trenurilor pe ruta Craiova-București a fost oprita, dupa ce un șofer a lovit un limitator de inalțime. Dorel Dumitrana, in varsta de 54 de ani, care conducea un autotren…

- Circulatia trenurilor este blocata intre Timișoara Nord și Carpiniș, județul Timiș, din cauza unui accident care a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata de la Sacalaz, aflata langa Timisoara. Un tren a lovit o mașina, șoferul fiind ranit. Potrivit reprezentantilor IPJ Timis, un tanar in varsta…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis la aceasta ora pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile. Un numar redus de trenuri inregistreaza la aceasta ...

- O furtuna de nisip a acoperit joi cu o mantie rosie o mare parte din statul australian New South Wales, provocand probleme de respiratie locuitorilor, intarzierea a numeroase zboruri pe aeroportul din capitala si acoperirea unor locuri emblematice ale orasului, precum Opera din Sydney, relateaza…

Patru curse aeriene externe si interne au intarzieri, luni, fiind afectate de ceata de pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj (AIAIC).