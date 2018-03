O furtună de nisip venită din Mongolia a învăluit capitala chineză Beijing Indicele calitatii aerului s-a situat miercuri la Beijing la un nivel considerat periculos pentru sanatate, ca urmare a unei furtuni de nisip provenita din Mongolia si care a invaluit capitala chineza intr-un nor de praf si poluare reducand considerabil vizibilitatea, relateaza EFE.



Concentratia de particule in suspensie PM10 a atins aproximativ 1.988 micrograme pe metru cub, astfel incat serviciul meteorologic de la Beijing a emis un avertisment de cod albastru, de gravitate medie.



A fost declarat insa codul portocaliu pentru smog, al doilea ca gravitate, avand in vedere…

Sursa articol: agerpres.ro

- De miercuri dimineata si pana joi, parti din provinciile Mongolia Interioara, Ningxia, Gansu, Shaanxi si Xinjiang vor fi afectate de praf, a precizat Centrul National de Meteorologie (NMC).Parti din Mongolia Interioara, Ningxia si Gansu vor fi afectate de furtuni de nisip.Incepand…

- A fost inca o noapte alba pentru drumarii din Capitala. 64 de autospeciale au lucrat la foc continuu la deszapezirea strazilor adiacente. "Cum vin mașinile așa incarcam. Nisip cu sare" Drumarii au intimpinat si dificultati. Un troleibuz vechi s-a defectat pe linie si a fost nevoie de a-l tracta pentru…

- Charleville, un oras din sud-vestul statului australian Queensland, a fost lovit marti de o furtuna de nisip care, dupa ce a doborat mai multi copaci si a provocat pagube materiale minore, a acoperit intreaga localitate cu un strat fin de praf portocaliu, scrie digi24.ro.

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15% din valoarea initiala, informeaza site-ul agentiei Associated Press si postul BBC.

- Rusia se afla sub cod portocaliu de vreme nefavorabila. O furtuna de zapada record s-a abatut asupra Moscovei, iar in doua zile a nins cat intr-o luna intreaga! Cum era de așteptat, fenomenele meteo nefavorabile au luat prin surprindere autoritațile, iar utilajele nu au facut fața cantitaților mari…

