O fundație a prințului Charles ar fi primit bani printr-o rețea rusă de companii offshore, folosită pentru spălarea banilor O organizație de caritate condusa de Prințul Charles ar fi primit donații de la o companie offshore care a fost folosita pentru a rula o mare cantitate de bani provenita din Rusia printr-un mecanism care este investigat de catre procurori, scrie Guardian.

Circulația fondurilor prin rețea a inclus bani care pot fi legați de câteva dintre cele mai cunoscute fraude comise în timpul președinției lui Putin.

În total, se estimeaza ca 4,6 miliarde de dolari au fost trimise în Europa și SUA de catre o rețea de 70 de companii offshore cu conturi în Lituania operata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

