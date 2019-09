Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cunoscutele make-up artiste din Targu Jiu, Alisa Coroi și Antonella, s-au casatorit in acest an a venit randul unei alte tinere, extrem de priceputa in acest domeniu, sa pașeasca alaturi de iubitul ei in fața ofițerului de stare civila și mai apoi in fața altarului. Alexandra Malaele…

- Spre sfarșitul anului trecut fiica afaceristei Simona Kovaks din Targu Jiu, Taisia Vlasie, de profesie avocat, s-a logodit cu iubitul ei originar tot din Targu Jiu pe nume Gabriel Ceaușescu. Acum cei doi se pregatesc de nunta, iar evenimentul va fi organizat chiar in cadrul hotelului pe care…

- Lideri sindicali din Complexul Energetic Oltenia se vor intalni cu ministrul Muncii, la București, pe tema reducerii varstei de pensioare, dupa data de 20 august. Nelu Roșca a purtat, miercuri, o discuție cu Marius Budai legata de discuții ce vor avea loc luna viitoare. Vicepreședintele…

- Festivalul internațional de arta urbana din Targu Jiu a inceput luni, 22 iulie cand a și putut fi admirata prima opera, in Parcul Central. In acest fel artiștii talentați vor reușii sa dea viața zidurilor din Targu Jiu. Operele sunt spectaculoase și schimba aspectul…

- In toamna anului trecut, soții Eugen Munteanu și Olga Marin o intalnesc intamplator pe avocata Veronica Poștoaca. Cei doi decid sa apeleze la ea pentru ajutor intr-o ieșire din indiviziune. Aceștia au fiecare peste 60 de ani și traiesc dintr-un venit de 2.100 de lei, din pensii. Incercau de multa vreme…

- Avem noi detalii din ancheta crimei sadice din apropiere de Capitala. Criminalul a fost prins la Mamaia cand incerca sa-si vanda bicicleta. Cu tupeu, suspectul ii implora pe oamenii sa-i dea bani ca sa ajunga acasa. El a fost prins la 24 de ore dupa ce ar fi injunghiat-o pe tanara de 30 de ani [...]

- Prezentarea noutatilor publicistice si editoriale, a revistelor literare si culturale, s-a facut in ritm alert, astfel incat invitatii sa poata citi si din creatiile lor in cadrul lecturii publice cuprinse in program. Inca o data s-a dovedit, daca mai era cazul, cat de necesar este un asemenea…