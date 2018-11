Stiri pe aceeasi tema

- Orașul antic Pompei ramane o comoara inca neexplorata pana la urma. Arheologii au descoperit intr-o casa din orașul distrus in urma erupției vulcanului Vezuviu in anul 79 dupa Hristos o fresca de o valoare inestimabila.

- O incapere cu statui negre din lemn vechi de peste 800 de ani a fost descoperita in Peru. Bijuteria arheologica a fost descoperita in ruinele sit-ului Chan Chan incadrat in patrimoniul UNESCO. Unele dintre figurine poarta masti din lut si...

- O data inscriptionata pe o vila din Pompeii care era in renovari reprezinta cea mai precisa dovada a datei cand Vezuviu a erupt, eveniment care a dus la ingroparea orasului antic roman sub un strat de...

- O inscriptie din carbune descoperita de arheologi pe un zid in Pompei pare sa confirme ca orasul roman a fost ingropat de eruptia vulcanului Vezuviu in luna octombrie a anului 79 d.Hr., si nu in august, asa cum era cunoscut, anunta marti presa italiana.Potrivit directorului escavarilor de…

- Arheologii de la Muzeul Israel din Ierusalim si de la Autoritatea de Antichitati din Israel au scos la iveala cea mai veche dovada in care numele „Ierusalim” este scris complet. Acesta a fost gasit pe o inscriptie din piatra care facea...

- Scafandrii au descoperit evapa unei nave de razboi chineze la un secol dupa ce aceasta a fost pierduta in Marea Galbena. Cautarile au fost demarate in urma cu cativa ani, insa in prezent au descoperit o „capsula a timpului incredibila”...

- Arheologii au descoperit un loc despre care cred ca este cel mai vechi loc de producție de alcool din lume, precizeaza un studiu publicat ieri. In studiu este menționat și ca bautura era asemanatoare berii din zilele noastre și ca este posibil ca aceasta sa fi fost servita la ceremonii in urma cu 13…

- Ambarcatiunea a fost descoperita luna aceasta in albia raului Moldova, pe teritoriul satului Soci, din comuna Miroslovesti. Barca, realizata dintr-un singur trunchi de copac, are o vechime estimata la 400 - 500 de ani si a fost gasita in timpul lucrarilor efectuate de Valer Apintei in zona mentionata…