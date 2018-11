O frescă reprezentând tema mitologică Leda şi lebăda, descoperită la Pompei Culorile picturii murale sunt intr-o stare excelenta de conservare. Aceasta scena de dragoste dintre regina si Jupiter, tema centrala in mitologia antica, a fost gasita in dormitorul unei opulente resedinte pe Calea Vezuviului. Savantii cei mai eruditi au indicat de curand data exacta a eruptiei vulcanului Vezuviu. Un lucru este sigur insa, ei sunt de acord asupra frumusetii ultimei descoperiri facuta in ruinele de la Pompei. Arheologii au scos la lumina o mica fresca reprezentand mitul Ledei care se imprecheaza cu Jupiter metamorfozat in lebada. Este o noua descoperire in cetatea antica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

