O frescă ce prezintă relaţia legendară dintre Leda şi Zeus, descoperită în Pompei O fresca erotica ce prezinta relatia mitica dintre Leda si Zeus, care a luat forma unei lebede pentru a o seduce pe regina Spartei, a fost descoperita in Pompei, relateaza miercuri AFP. Arheologii au descoperit aceasta ilustratie a legendei din mitologia greaca, foarte bine conservata, in ceea ce a fost dormitorul unei case din orasul roman ingropat in 79 i.Hr. in urma eruptiei vulcanului Vezuviu. Gasita in zona Via del Vesuvio, fresca prezinta, de asemenea, faptul ca Leda s-a supus datoriei conjugale in aceeasi noapte cu sotul ei, regele Tyndareos (Tindar). Potrivit legendei, Leda a produs doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

