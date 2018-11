Stiri pe aceeasi tema

- O fregata norvegiana care se intorcea de la Exercitiul NATO „Trident Juncture” a intrat in coliziune cu un vas comercial maltez, opt persoane fiind ranite, informeaza BBC News online. Accidentul a avut loc in zona Hjeltefjord, in apropierea orasului Bergen. Fregata norvegiana KNM Helge Ingstad s-a lovit…

- Peste 6.000 de marinari americani care s-au aflat in weekend in Reykjavik au terminat stocurile de bere ale barurilor și restaurantelor din capitala islandeza, potrivit publicațiilor icelandmag.is și www.visir.is.

- Apropiatele manevre militare ale NATO, denumite ''Trident Juncture'', ii vor costa pe contribuabilii germani 90 milioane de euro (104 milioane de dolari), potrivit cifrelor oferite de Ministerul Apararii german, relateaza luni agentia dpa prluata de Agerpres Aproximativ jumatate din suma se…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi va testa la inceputul lui noiembrie capacitatea de a opri si respinge o ofensiva lansata impotriva Norvegiei dinspre Rusia, in cadrul exercitiilor militare "Trident Juncture 2018", cele mai importante organizate vreodata de NATO de la sfarsitul…

- Alianta Nord-Atlantica pregateste unul din 'cele mai ample exercitii din ultimii ani', ce va avea loc in nordul Norvegiei, intre 25 octombrie si 7 noiembrie, si la care vor participa 45.000 de militari, a anuntat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit dpa preluata de Agerpres.…

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass, preluata de mediafax. Manevrele militare comune se desfasoara in poligonul Luga, situat in nord-vestul…