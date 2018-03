Stiri pe aceeasi tema

- Olga Emelyanova, mama a doi copii, a ieșit impreuna cu Rasim Sadykov, in varsta de 28 de ani, un barbat pe care il cunoscuse pe internet. Citeste si TRIPLA CRIMA DE LA BRASOV. Femeia ucisa de sot este nepoata fostului deputat Ioan Munteanu Din pacate, aceasta a fost ultima zi a tinerei,…

- Anna Lesko a fost mereu o artista lipsita de inhibiții. Deși aflata la varsta de 39 de ani și trecuta intr-o sarcina, cantareața continua sa se mențina in forma și sa-și uimeasca fanii cu trupul sau de invidiat.

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a facut pe mulți dintre cei care l-au cunoscut sa aștearna pe Internet intamplari care mai de care mai interesante. Iar asta nu e tot, in toate relatarile, celebrul jurnalist apare mult diferit caracterizat fața de imaginea unui rebel cinic pe care și-a construit-o…

- “Care e capitala Angliei? Rusia!”. Raspunsul dat de o eleva de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad, in timpul unui concurs de Miss, la intrebarea “Care e capitala Angliei?”, a devenit viral pe Internet in aceste zile. Reacțiile internauților la scurtul filmuleț, realizat in 2016, dar distribuit…

- Un poem, devenit viral, este considerat cel mai frumos elogiu adus femeii. Distribuita intens pe rețelele de socializare, poezia „Orice femeie”, scrisa de Pamela Redmond Satran, autoare americanca, te va face sa o recitești orice de cate ori vei avea nevoie de o doza de frumos in viața ta. Mai ales…

- Sevilla ar putea scapa de un adversar redutabil, marti, in 16-imile Ligii Campionilor. Paul Pogba este in continuare accidentat si ar putea fi lasat in afara lotului, a anuntat managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho. Accidentarea lui Pogba a survenit in timpul ultimului antrenament…

- FCSB a invins Viitorul, 2-1, dar finantatorul trupei ros-albastre a fost nemultumit de prestatia elevilor lui Nicolae Dica. Gigi Becali a anuntat ce se va intampla cu tehnicianul in cazul unui esec cu CFR, derby-ul fiind progamat duminica. "N-are rost sa comentam. Stai sa se termine campionatul.…

- Intrebarea este simpla: dintre toate cele 4 femei, care crezi ca este cea mai tanara? Testul ofera si un indiciu, doamnele au intre 20 si 55 de ani. Raspunsul, care este extrem de greu de ghicit, este urmatorul: cea cu numarul 3. De la stanga la dreapta, femeile au…

- Irma, 93 de ani, este din orașul Noventa Vicentina și va oferi, alaturi de fiica ei, ajutor umanitar într-un orfelinat din Kenya. ”Ea e bunica mea. O ”tinerica” de 93 de ani care va pleca în seara asta spre Kenya. Nu în satul turistic,…

- O clujeanca a cerut ajutor pe un grup specializat de Facebook, dupa ce a salvat de la moarte un pui de șoarece înghețat. ”Cu riscul de a stârnit nenumarate controverse, am nevoie de ajutor. Am gasit micuțul acesta. Nu l-am putut lasa afara la…

- Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe Internet, dar in realitate nu stiu chiar tot, in timp ce alti 13% declara ca parintii nu stiu mai nimic din ce fac copiii cand sunt online. Acestea sunt o parte dintre concluziile unui studiu realizat de Politia Romana…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC), Radu Ganescu, a semnalat, marti, la o conferinta, faptul ca se vand medicamente cu sau fara prescriptie medicala in mediul online, pacientii fiind astfel expusi la folosirea de produse...

- Sylvester Stallone. Știrea care a zguduit lumea luni dimineata este ca ”Sylvester Stallone a murit!”. Aceasta este o știre falsa care s-a raspandit extrem de rapid, dovada stand cautarile pe Google.

- Fiscul e cu ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene. Inspectorii ANAF au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Cateva mii de romani au fost…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Angajata de peste un deceniu la Google, Parisa Tabriz, autointitulata ca "Security Princess si "Chrome Boss", are grija ca cei peste 2 milioane de utilizatori ai browser-ului Google Chrome sa poata naviga in siguranta pe Internet. Aceasta, impreuna cu o echipa de ingineri de securitate,…

- O fotografie surprinsa în România a ajuns pe prima pagina a site-ului Reddit, vizitat zilnic de milioane de oameni din întreaga lume. Imaginea surprinsa în localitatea Fundata, Brașov, este una idilica. Fundata este o comuna în județul Brașov, Transilvania,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situației politice, autoritațile locale au decretat stare de urgența , pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi și servicii,…

- Biblioteca Nationala a Republicii Moldova marcheaza "Ziua Mondiala a Siguranței pe Internet 2018" prin lansarea unei campanii de informare cu genericul "Implica-te, cunoaște, informeaza-te!" ce se va desfașura in perioada 6 - 12 februarie 2018.

- O comunitate de pe Facebook, apreciata de peste 60.000 de utilizatori, a publicat recent o fotografie aparent banala, facuta intr-un mijloc de transport in comun, care a starnit comentarii aprinse si a fost distribuita de mii de ori.

- Mai multe sinucideri ce au avut loc anul trecut in Romania au fost puse initial in seama jocului Balena albastra care era foarte raspandit pe internet. Dupa mai multe luni de cercetari, procurorii DIICOT au decis clasarea dosarelor dupa ce au stabilit ca sinuciderile nu au avut nicio legatura cu jocul…

- O fotografie devenita virala, legata de activitatile Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Ramnicu Valcea, a starnit serie de controverse in mediul online, care nu au legatura cu realitatea. Imaginea a facut inconjurul tarii avand peste 500 de vizualizari si 100 de distribuiri in nici o luna.

- Conform specialistilor, cel putin 30 de minute de miscare pe zi contribuie la imbunatatirea starii de sanatate si a celei de spirit. Astfel, datorita activitatilor sportive poti obtine un tonus fizic si psihic mai bun. Nu in ultimul rand, antrenamentele zilnice te ajuta sa te mentii in forma si sa arati…

- Imaginile cu masina unui constantean impotmolita la malul marii au starnit un val de reactii din partea internautilor. Oamenii fac glume pe seama soferului si spun ca amenda va fi mai mare decat valoarea masinii.

- Dirijorul francez Olivier Robe revine la Sala Radio, la pupitrul Orchestrei de Camera Radio miercuri, 24 ianuarie, ora 19.00, intr-un concert care va avea ca protagoniști doi pianiști cu o remarcabila prezența pe scena muzicala internaționala: Cristian Niculescu și Zsuzsa Balint. Prima lucrare pe afișul…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Forfota in mediul online a inceput miercuri, dupa ce un internaut care posta pe Facebook sub nikul de „Colonelu Morteni” a postat un mesaj prin care a amenințat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Dupa ce tanarul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a anuntat…

- Luna decembrie a stabilit un record, in Rusia, cand soarele a stralucit, in total, doar șase minute, in Moscova. Iar in provincia Yakutia, unde se afla cea mai geroasa localitate din emisfera nordica, temperaturile au scazut sub -60 de grade Celsius, scrie BBC News.

- Verificari in urma imaginilor de groaza postate pe Internet in localitatea Turcinesti. Reprezantantii Garzii de Mediu, ai Agentiei pentru Protectia Mediului, ai Directiei Sanitare Veterinare si primarul din comuna au mers in control...

- Andy Foster, un barbat in varsta de 45 de ani care sufera de autism, s-a angajat de curand ca ospatar intr-un restaurant pentru a-și putea intreține mama bolnava de Alzheimer. Chelnerul s-a integrat ușor in colectiv, este muncitor și se poarta frumos cu toți colegii și clineții care intra in restaurant.…

- "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", se arata intr-un comunicat…

- Politia Romana are un nou sef dupa ce Bogdan Despescu a fost demis de ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta este Catalin Ionita, care in trecut, a fost surprins in ipostaze rusinoase. 'Capacitatea' sa de a coordona o echipa a fost surprinsa intr-un filmulet, iar ipostazele in care a fost surprins…

- "PENIBIL... Am vazut un ministru cu o prestație lamentabila... Așa cum s-a impamantenit o tradiție paguboasa la MAI, ni s-a servit o "spoiaia" de masuri bombastice legate de un pedofil care a patat iremediabil onoarea Poliției Romane... Se cere demiterea Șefului IGPR și a șefului Serviciului Omoruri...…

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Postarea de pe Twitter a lui Donald Trump, prin care spunea ca are „un buton mai mare și mai puternic decat cel al lui Kim John-Un", i-a inspirat pe cei de la KFC. KFC Marea Britanie s-a folosit de „cearta pe butoane" ale celor doi lideri pentru a-i ironiza pe cei de la Mc Donald's, pe Twitter:…

- Pentru o vacanta linistita si în siguranta, politistii sfatuiesc sa fiți vigilenti pe parcursul calatoriei, iar odata ajunsi la destinatie sa evitați ,,ofertele de nerefuzat” si furnizarea de informatii personale celor pe care nu îi cunoașteți. Sfaturi pentru o minivacanta…