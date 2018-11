Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu Elena Udrea impreuna cu fetita ei a fost postata pe pagina de Facebook a fostului ministru, chiar daca aceasta se afla in inchisoare in Costa Rica. Fotografia a fost postata la cateva zile dupa ce instanta din Costa Rica i-a respins cererea de eliberare din arest preventiv.

- Si logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a publicat pe Facebook, imediat dupa decizia instantei, o fotografie care il infatiseaza impreuna cu fiica lor, insotita de un status in care spunea ca se simte "invincibil". Fostul ministru Elena Udrea si fosta sefa DIICOT Alina Bica au fost retinute in…

- O fotografie a Elenei Udrea impreuna cu fiica ei a fost postata pe contul sau de Facebook, in conditiile in care aceasta se afla inca in detentie in Costa Rica.Statistica SURPRINZATOARE - Boala care OMOARA barbații, dar care pare sa fuga de femei Postarea, prima dupa cea din 31 august,…

- Adrian Alexandrov a scris pe Facebook ca se simte invincibil și a postat o fotografie in care iși ține bebelușul in brațe. Solicitarea Elenei Udrea de schimbare a masurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsa de judecator. Potrivit…

- Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a postat pe Facebook un nou mesaj, insotit de o noua fotografie cu Eva Maria, fiica pe care o are cu Elena Udrea. Este a doua postare transmisa de acesta dupa ce Elena Udrea a fost prinsa si arestata in Costa Rica.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…