- Un fotograf chinez a suprins echilibrul „perfect” intre prada si pradator intr-o fotografie dramatica: o marmota zareste o vulpe si ramane inlemnita, realizand brusc ca e aproape de moarte, relateaza CNN.

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu cinci luni. Prezentatoarea de televiziune s-a retras de pe micul ecran, insa nu are in plan sa revina prea curand. Simona Gherghe a povestit cum se descurca cu cei doi copii pe care-i are, Ana și Vlad, și a oferit detalii despre petrecerea…

- Simona Gherghe a explicat care au fost motivele care au deterinat-o sa renunțe la emisiunea "Acces Direct", pe care a moderat-o ani de zile la postul de televiziune Antena 1. Simona Gherghe a fost inlocuit- la cirma emisiunii "Acces Directț de Mirela Vaida. Prezentatoarea de televiziune a explicat,…

- Liviu Varciu se mandreste cu fetele lui de cate ori are ocazia. Acesta a postat pe retelele de socializare o fotografie cu Anastasia, fiica sa cea mica. Prietenii virtuali ai artistului au fost cuceriti de micuta.

- "Atunci cand o fotografie face cat o suta de cuvinte... Omenie, in primul rand, apoi misiunea de baza - "siguranta si incredere". Asta am cerut politistilor romani", a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. In imagini se poate vedea cum o politista ajuta o batrana sa treaca strada. In…

- Simona Gherghe a marturisit ca nu va mai prezenta emisiunea ”Acces Direct”de la Antena 1. Anunțul a fost facut chiar pe pagina de Facebook a vedetei! Simona Gherghe, gazda emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, a anunțat ca se desparte de proiectul din care a facut parte timp de noua ani. Pe rețelele…

- Simona Gherghe a devenit recent mama pentru a doua oara, iar de atunci, situația s-a schimbat complet in familia ei. Prezentatoarea tv a povestit prin ce a trecut fiica cea mare, atunci cand frațiorul ei a venit pe lume. „Cat de mult s-a schimbat viata noastra in ultimii doi ani. Am facut doi copii…