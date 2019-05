Stiri pe aceeasi tema

- O fosta Miss a fost gasita fara viata, intr-o camera de hotel. Descoperirea a fost facuta joi dimineata. Fatimih Davila a fost gasita moarta in camera de hotel in care se cazase, in Mexic.

- Descoperire socanta, facuta in weekend, la Iasi • Cadavrul unui tanar in varsta de 30 de ani a fost gasit plutind pe luciul unui lac • Politistii au fost informati despre disparitia barbatului chiar de tatal acestuia • Oamenii legii au plecat in cautarea sa si l-au gasit printre stuf pe malul lacului…

- Sinucidere din dragoste! O tanara de 21 de ani a fost gasita spanzurata chiar de mama sa.Vezi ce a scris fata in biletul de adio Tragedie imensa! Dragostea i-a adus sfarșitul mult prea devreme. O tanara de 21 de ani a fost gasita spanzurata chiar de mama sa, in locuința unde acestea iși duceau traiul…

- O femeie din Lugoj a fost gasita spanzurata miercuri dimineata intr-un apartament din cartierul Micro 3. Femeia in varsta de 67 de ani a fost gasita, se pare, de catre sot, care a alertat salvarea prin apelul la 112. Medicii ajunsi pe strada Ceahlaului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata…

- Un pusti de doar 10 ani a sunat la 112 si a anutat, printre lacrimi, ca mama sa a fost ucisa de tatal sau care s-a aruncat de la etaj. Politistii au descins imediat la locuinta minorului care solicitase ajutor. Astfel, au iesit la iveala multe detalii teribile in cazul crimei urmata de sinucidere.…

- Polițiștii din Neamț sunt pe urmele unui barbat care, sambata seara, și-a impușcat mortal fosta soție și a fugit de la fața locului. Crima a avut loc in locuința celor doi din comuna Farcașa, județul Neamț. Victima, in varsta de 35 de ani, a fost impușcata in zona inimii cu o arma artizanala, pentru…