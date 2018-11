O fosta regina a frumusetii din Rusia a devenit prima doamna a Malaeziei dupa ce s-a casatorit regele acestei tari, informeaza marti Daily Mail.



Oksana Voevodina si-a unit destinele cu regele Muhammad al V-lea, in varsta de 49 de ani, in cadrul unei ceremonii fastuoase desfasurate in capitala Rusiei, dupa ce s-a convertit la Islam la inceputul acestui an.



In varsta de 25 de ani, tanara, castigatoare a titlului de Miss Moscova in 2015, a lucrat anterior ca model in China si Thailanda.



Oksana este cu 24 de ani mai tanara decat regele, pe numele sau complet Tengku…