Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Andrei, o femeie in varsta de 76 de ani din comuna Magureni, județul Prahova, a fost data disparuta de familie pe 30 mai. Dupa patru zile, femeia a fost gasita moarta chiar in propria curte! Cum a fost posibil ca nimeni sa n-o gaseasca deși se afla in curtea proprie? Femeia s-a urcat pe o stiva…

- O cantareața in varsta de 36 de ani a fost gasita fara suflare!Este vorba de cantareața de muzica country Kate Cook, care a murit in condiții suspecte.Trupul ei neinsuflețit a fost gasit marți dimineața langa un tufis.

- Andreea Marin a vorbit despre o perioada grea din viața ei. Fosta soție a lui Ștefan Banica a reușit sa invinga depresia care a adus-o in prag de sinucidere. Vedeta și-a deschis sufletul in fața tuturor. „A fost o depresie care da, m-a dus chiar in ragul suicidului. Au fost luni de zile si a fost cumplit.…

- Este zi de doliu in lumea filmului! Lisa Sheridan, celebra actrița din „CSI” a fost gasita fara suflare, in propria sa casa din New Orleans. Vedeta avea numai 44 de ani, iar pentru moment, nu se cunosc cauzele decesului acesteia.