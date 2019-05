Stiri pe aceeasi tema

- In acelasi timp compania a generat proteste ample, in multe tari ale lumii, mai ales din partea transportatorilor „clasici", care si-au vazut amenintate afacerile. Cum a aparut Uber si cum au rezolvat statele lumii situatia, in continuare. Povestea Uber a inceput in Paris, in anul 2008. In urma participarii…

- Familia Bettencourt-Meyers, actionar principal al companiei L'Oreal, precum si gigantul cosmeticelor au anuntat marti o donatie totala de 200 de milioane de euro pentru refacerea catedralei Notre-Dame de Paris.

- Incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris este "sub control", au anuntat marti dimineata pompierii capitalei franceze, dupa mai multe ore de lupte cu flacarile "Vom reconstrui Notre-Dame", a promis azi-noapte presedintele francez, Emmanuel Macron, dupa incendu. "Ce este mai rau a…

- Grupurile LVMH si Kering au promis 300 de milioane de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, iar peste 6.400 de euro au fost stransi deja in „colecta nationala” initiata de Fondation du Patrimoine marti.

- Regiunea Ile-de-France urmeaza sa deblocheze un ”ajutor de urgenta” in valoare de zece milioane de euro, ”pentru a ajuta arhiepiscopia sa efectueze primele lucrari” de reconstructie la Catedrala Notre-Dame de Paris, devastata luni de un incendiu urias, a anuntat marti presedinta regiunii Valerie…

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun.

- Debbie Rowe, fosta sotie a lui Michael Jackson, a recunoscut ca cei doi copii ai artistului au ca tata un donator anonim. Debbie este mama lui Prince si Paris, care au fost conceputi prin inseminare artificiala, relateaza online ziarul spaniol ABC.Imaginea lui Michael Jackson nu va mai fi niciodata…

- Doi tineri din Bucuresti au facut prapad in magazinele scumpe dintr-un mall din Iasi • Cei doi iubiti au furat mai multe haine din centrul comercial, in valoare de aproape 10.000 de lei • Politistii ieseni i-au prins si i-au trimis in spatele gratiilor pentru 24 de ore, iar ulterior i-au prezentat in…