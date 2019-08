O forţă paramilitară irakiană acuză Israelul de implicare într-un atac cu drone Puternica forta paramilitara irakiana Hashd al-Shaabi a acuzat Israelul de implicare intr-un atac cu drone care in care a fost ucis duminica unul dintre luptatorii sai in vestul Irakului, in apropierea granitei cu Siria, relateaza AFP.



''Drone israeliene au vizat Hashd al-Shaabi pe teritoriul irakian'', a indicat intr-un comunicat aceasta alianta formata din mai multe grupari armate pro-iraniene.



Hashd al-Shaabi a indicat ca unul dintre luptatorii sai a fost ucis in atac si un altul ranit grav, rectificand bilantul anterior care anunta doi morti.



