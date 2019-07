Stiri pe aceeasi tema

- Malaria rezistenta la medicamentele cheie s-a raspandit in Asia de Sud-Est, conform cercetatorilor din Marea Britanie și Thailanda. In Cambodgia au existat 36.900 de cazuri de malarie in anul 2018.

- Dupa mai mult de trei decenii de munca si investitii de aproape 1 miliard de dolari, GlaxoSmithKline si partenerii sai sunt pregatiti sa lanseze un vaccin pentru malarie, boala care se contacteaza de la tantari si omoara aproape jumatate de milion de persoane in fiecare an, potrivit Bloomberg, preluat…

- Circa 100.000 de cazuri de cancer ar putea fi prevenite in Marea Britanie in urmatorii 40 de ani cu ajutorul unui vaccin contra virusului papiloma uman (HPV) care cauzeaza aparitia cancerului de col uterin, oral, anal si la nivelul zonei genitale, au anuntat marti autoritatile

- Un plasture cardiac care contine milioane de celule stem umane poate repara leziunile provocate de un infarct, arata un studiu realizat recent in Marea Britanie. Asezat direct pe inima, acesta, cu dimensiuni de 3 pe 2 centimetri, e crescut initial in laborator din celule ale pacientilor. In final,…

- Un raport oficial al experților in sanatate din Marea Britanie arata ca la fiecare toaleta pentru barbați ar trebui sa existe doua pentru femei. Astfel s-ar reduce timpul petrecut la coada la toaleta pentru doamne din restaurante, de pe stadioane, de la concerte sau de la locul de munca. O femeie așteapta,…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba (CPECA), se alatura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru marcarea Zilei Mondiale fara Tutun (31 mai), prin organizarea, de activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul scolar…