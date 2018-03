Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat intors din Franta, Constantin Grigoriu, zis si „Schelet", pare a fi un martor cheie in ancheta, insa nu este crezut de anchetatori. In declaratia pe care a dat-o in fata procurorilor, zilele trecute, acesta spune inca din prima propozitie ca nu a fugit (n.r. - el a plecat in Franta si s-a intors…

- Un barbat s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. Florin Mircea Buliga este autorul triplei crime de la Brasov. Acesta si-a ucis sotia si cei doi copii in timp ce acestia dormeau. Pe pagina de Facebook a sotiei exista mai multe fotografii cu toata familia. Se vorbește…

- Drumul de la Iasi la Timisoara dureaza doua ore cu avionul, pentru ca Tarom a lansat prima cursa pe aceasta ruta. In anul Centenarului, compania isi propune sa uneasca, pe calea aerului, cele mai importante orase ale Romaniei. Pretul unui bilet porneste de la 40 de euro dus-intors.

- Grupul de balene pilot cu inotatoarea scurta a esuat pe plaja Golfului Hamelin, in apropierea orasului Augusta, la 315 kilometri sud de Perth, a indicat ministerul amintit intr-o declaratie. Potrivit The Guardian, 135 de balene au murit, iar o operatiune pentru salvarea celor ramase in viata este in…

- Intors din inchisoare, unde a executat o pedeapsa de trei ani si jumatate pentru inselaciune si trafic de influenta, un barbat din Moșoaia se va intoarde din nou dupa gratii, pentru ca și-a sechestrat familia. Abia intors acasa, pe 8 martie, barbatului i-a cașunat pe sotie si cei patru copii ai…

- Azi am facut șadința pentru ca, n-am reușit sa dam de, hai sa zicem, noul dom’ președinte de la cejeu, carele asemeni eroului din bancul cu cocoșatul, pe langa cea cu foncția de vice s-o pomenit și cu cea de șaf plin, ca sa-i mearga bine. Nu de alta, dar am fi vrut sa știm cum merge trebile in județ,…

- In Japonia, potrivit studiilor, rata de obezitate pentru femei este de numai 2,9% (fața de 35% in S.U.A.), iar durata medie de viața este de 85 de ani. Un alt aspect destul de interesant cu femeile din aceasta țara este faptul ca ele dupa varsta de 40 de ani nu iau in greutate, iar procesul…

- Wildlife Romania a anuntat, duminica, 18 martie, “prima aterizare” in cuibul berzelor de la Carpinis, pe care le monitorizeaza in proiectul primei „gradini zoologice” virtuale din Romania, cu animale salbatice aflate in libertate, inceput in urma cu cinci ani. Din pacate, bucuria revenirii nu e prea…

- O minora din localitatea prahoveana Puchenii Mari a fost data disparuta, dupa ce a plecat, vineri, la scoala si nu a mai revenit acasa. Potrivit datelor furnizate, sambata, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, fata in varsta de 12 ani ar fi fost vazuta in jurul pranzului in zona autogarii din…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka (44 WTA), in doua seturi, cu 6-3,...

- Sindicatul din Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a intrat astazi, vineri 16 martie, in greva japoneza in semn de protest, angajații fiind nemulțumiți de legea salarizarii și neplata salariilor. „In acest moment, MTS nu poate sa faca nicio virare de bani pentru federațiile și instituțiile subordonate.…

- Noutatea anului 2018 pentru Claunic Rent a Car este mutarea sediului impreuna cu intreaga flota de masini din incinta service-ului Post-ul Claunic Rent a Car a mutat sediul și flota de mașini, in Targoviște, pe strada Laminorului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Gurmanzii gasesc in food court-ul Palas Mall propuneri din gastronomiile mapamondului, de la cele cu specific traditional romanesc, pana la cel american, indian, chinezesc, japonez, rusesc, frantuzesc si oriental. De curand, mixul culinar a fost completat cu o noua locatie cu specific japonez, prin…

- Cu 36 de zile inainte de alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), actuala conducere de la „Casa Fotbalului“ a reusit un transfer impresionant: Mirel Radoi, adus in functia de director sportiv al nationalei sub 21 de ani.

- PROGRAMUL SAPTAMANII 13.03.2018 - 18.03.2018 la Teatrul Luceafarul: Marti - 13.03.2018 9,30 - RATUSCA CEA URITA 10,40 – SAREA IN BUCATE Miercuri - 14.03.2018 9,30 – O POVESTE JAPONEZA 10,45 – FRUMOASA SI BESTIA Joi - 15.03.2018 10,00 – O POVESTE JAPONEZA 11,30 – FRUMOASA SI BESTIA Vineri - 16.03.2018…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Militarii Batalionului ”Brave Hearts” s-au intors din Afganistan, ceremonia de repatriere desfasurandu-se joi la Focsani. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a spus ca si-ar fi dorit sa ureze ”bine ati venit acasa” tuturor soldatilor, referindu-se la sublocotenentul Madalin Stoica, mort in Afganistan.

- Un amant ascuns in dulap, o cearta domestica, o prima interventie a politiei soldata cu o dubla arestare si o doua interventie a fortelor de ordine provocata de disperarea amantului ramas captiv. Asa se poate rezuma situatia provocata de o femeie din orasul german Bremerhaven, ingrozita de gandul ca…

- Ionuț Popa, 64 de ani, a semnat astazi un contract valabil 3 luni cu UTA Arad. Fostul tehnician al lui ACS Poli Timișoara va ocupa funcția de director tehnic. Cei de la UTA Arad au anunțat recrutarea lui Ionuț Popa, aradean din Savarșin la origini, in staff-ul formației printr-o postare pe site-ul oficial.…

- Aproape ca nici nu mai stie cum arata chipul ei si ii este groaza sa se priveasca in oglinda. La 24 de ani, o tanara mama este mai mereu desfigurata din cauza unui barbat care parca a facut o obsesie din a o lovi. Desi sustine ca o iubeste. Satula de atat amar si chin, mama tinerei cere disperata ajutorul…

- Un roman a condus eliberarea orasului Villeurbanne de sub ocupatia germana in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce zgomotul armelor a tacut, Georges Filip Lefort s-a intors in Romania, pentru a cladi comunismul. Desi era un rasfatat al vremurilor, a fugit din nou in Franta, unde a luat-o de la zero.…

- Absențele mijlocașului central junior Mihai Ene din loturile aliniate de antrenorul principal al FC Petrolul, Romulus Ciobanu, la meciurile amicale de sambata, 17 februarie 2018, și miercuri, 21 februarie, de la CNF Buftea și de pe terenul secund al bazei sportive de la Strejnic, cu CSU 2 Craiova, respectiv…

- Romanul care a navigat singur in Oceanul Atlantic 71 de zile s-a intors la cei dragi. A indurat vreme rea, a reparat barca de nenumarate ori si a avut momente in care nu a stiut daca va ramane in viata. A izbutit insa si acum are un vis si mai mare: sa faca inconjurul lumii.

- Firma First Airlines ofera clientilor sai vizite virtuale la Paris, Roma, in Hawaii si New York. Pasagerii First Airlines se imbarca intr-un avion care insa nu decoleaza, in centrul capitalei nipone Tokyo.

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a învins-o în sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA.

- Misiunea principala de sambata pentru racheta Falcon 9 este lansarea satelitului comercial Paz. Operatiunea este comandata de Spania, iar satelitul va fi folosit de guvernul spaniol si de mai multe companii din Spania. Ca misiune secundara, alaturi de Paz, SpaceX va trimite in spatiu cu aceeasi…

- Intors din Tenerife, presedintele Romaniei Klaus (foto stanga) a avut, joi seara 15 februarie 2018, prima reactie legata de scandalul provocat de inregistrarile devastatoare ce arata cum se fabrica si se falsifica dosare la DNA. A fost o iesire stupefianta, prin care Klaus Iohannis…

- Fostul prefect al judetului Constanta, Ion Constantin a fost numit la conducerea Directiei de Evidenta a Populatiei. Acesta a ocupat cu caracter temporar, prin detasare functia publica vacanta din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii. Reamintim ca, in…

- Bogdan Mardale, din echipa „Razboinicii” de la „Exatlon”, a fost macinat de dorul de casa și a decis sa iși incheie parcursul din Republica Dominicana. Intors in țara, la aeroport la așteptat o surpriza de proporții, dupa ce și fosta lui logodnica și-a facut apariția la Otopeni. Au sarit scantei.

- Au plecat de acasa și nu s-au mai intors. Doi adolescenți din satul Cepeleuți, raionul Edineț, au disparut acum trei zile. Potrivit tatalui unuia dintre minori, copiii nu au mai fost vazuți de luni, ora 17:30, cind fiul sau a mers cu un prieten in vizita la unul dintre localnici. Dupa un timp, prietenii…

- Leo Grozavu (50 de ani) a fost prezentat oficial astazi in funcția de antrenor al lui ACS Poli, de unde Ionuț Popa și-a dat demisia zilele trecute. "Imi dau seama ca am venit la un club de tradiție. Știu ce inseamna Timișoara, vin cu responsabilitate. Știu ce inseamna in fotbal. Sunt omul faptelor,…

- UVT Agroland Timișoara se intoarce de la Iași cu inca trei puncte, dupa succesul obținut vineri seara in fața formației locale Penicilina. Trupa pregatita de Bogdan Paul s-a impus cu 3-1 (25-22, 20-25, 25-17, 25-15). Agro reușește astfel sa lege o serie de cinci victorii in Divizia A1 de volei feminin.

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti din Brasov si cel al parchetelor de pe langa aceste institutii protesteaza, astazi, fata de noul mod de calcul al drepturilor salariale, scrie Transilvania Expres. Conform unui comunicat postat pe site-ul Tribunalului…

- Simona Halep a postat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care le mulțumește organizatorilor de la Australian Open pentru experiența petrecuta la Melbourne. "Mulțumesc Melbourne pentru 2...

- Pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Gabi și Ștefan au avut posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, dacaar fi ghicit varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Din pacate, intuiția nu a fost de partea celor doi....

- Se pare ca relația perfecta dintre Dua Lipa și solistul trupei LANY, Paul Klein, nu a durat prea mult. Cei doi s-au desparțit dupa doar 5 luni, iar zvonurile spun ca artista deja s-a intors la fostul iubit. Cei doi s-au cunoscut la inceputul anului 2017, dar și-au oficializat relația abia in vara. Pozele…

- Simona Halep a caștigat lejer in fața japonezei Naomi Osaka, in ciuda accidentarii de la glezna, care inca o chinuie pe romanca. Liderul mondial s-a calificat in sferturile turneului de la Melbourne, dupa o victorie in doua seturi, scor 6-3, 6-2."A fost un meci excelent, am jucat bine cel…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu delegatia oficiala si economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice. Exemple de co...

- Cursuri de japoneza, chitara și engleza. Pentru pensionarii din Cluj Biblioteca Județeana „Octavian Goga” a demarat o noua serie de activitați educative și creative destinate membrilor Centrului de Zi pentru Varstnici nr. 1 din Cluj-Napoca. La solicitarea beneficiarilor, biblioteca a demarat anul…

- Sorana Cirstea, locul 36 WTA, s-a calificat dramatic in turul II la Australian Open, dupa un meci de doua ore cu Zarina Diyas, locul 60 WTA, scor 5-7, 6-4, 6-3. In turul doi, Cirstea se va duela cu cehoaica Lucie Safarova, a 29-a favorita a turneului. Sorana a inceput bine meciul și a condus cu 2-0,…

- Cristian Dolofan este unul dintre cei mai iscusiti oameni de afaceri din Arges. La numai 29 de ani ai sai acesta conduce destinele companiei de transporturi marfa Dolo Trans Olimp, una dintre cele mai importante din judetul nostru si nu numai. Succesul firmei pe care o conduce Cristian Dolofan este…

- Intors din Dubai, managerul lui United a continuat rafuiala cu italianul: "Cand o persoana insulta o alta, poți aștepta o replica ori alegi disprețul, tacerea. L-am atins unde-l doare, acum termin cu el". ...

- Taco Bell s-a clasat pe locul 8 in topul Franchise 500, un top al francizelor realizat in fiecare an de publicatia Entrepreneur. Brandul Taco Bell este prezent si in Romania cu doua locatii, ambele in Bucuresti, in Baneasa Shopping City si in Mega Mall. Mai putin cunoscuta este insa,…

- In ultimele zile ale anului trecut, „miliardarul sistemului”, care face pe „fugarul” prin Belgrad a reusit sa dea o lovitura de proportii, intorcandu-se practic la butoanele imperiului IT care a subjugat cam toate structurile statului roman, fie el paralel sau nu. Astfel ca la diverse ministere de forta,…

- BERBEC – Horoscop saptamanal 7 – 13 ianuarie 2018 – BERBEC. Va fi o saptamana activa in care vor pune accentul pe ideea de daruire, dar și pe aceea de a sti cum sa primeasca, felul in care ne implicam in relații semnificative. Exceptand ziua de vineri, 12 ianuarie, cand atmosfera se tensioneaza brusc…

- Dorin Cioaba spune despre despre Iulian al II-lea ca "a venit, a stat un pic si a plecat." Iulian al II-lea a fost incoronat in ianuarie 2017 la Sibiu, chiar in timpul ceremonialului de inmormantare a tatalui sau, Iulian I. Atunci Iulian al II-lea declara ca va avea o misiune grea, dar ca si-a propus…