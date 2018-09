Transmashholding, un consorțiu ruso – ungar, a castigat contractul pentru livrarea a 1.300 de vagoane de calatori in Egipt, potrivit unui anunt al producatorului rus de material rulant Transmashholding, citat de publicatia HungaryToday.hu . In valoare de peste 1 miliard de euro, acesta este cel mai mare contract din istoria cailor ferate egiptene. Proiectul este susținut de guvernele Egiptului, Ungariei și Rusiei. Jumatate din vagoane urmeaza sa fie produse la fabrica Dunakeszi Jarmujavito Kft. din Ungaria, iar restul in Rusia, la fabrica de vagoane de calatori Tver Carriage Works (TVZ), parte…