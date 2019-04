O firmă nemțească cere în instanță falimentul unuia dintre cei mai bogați afaceriști Unul dintre cei mai bogați afaceriști cu business in Bistrița-Nasaud s-a trezit chemat in judecata. O societate comerciala nemțeasca cere falimentul firmei Dan Steel Group. In spatele acestei mișcari s-ar afla o datorie importanta de peste 900.000 de euro. Dan Steel Group, producatorul de sarma de la Beclean, care aparține unuia dintre cei mai bogați romani, nelipsit din topurile Forbes, a fost chemat in judecata de o firma nemțeasca. Pe rolul Tribunalului Bistrița-Nasaud se afla doua procese, unul pentru recuperarea unor datorii și altul prin care firma respectiva cere falimentul Dan Steel Group.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

