- Politistii din Mures efectueaza joi 87 de percheziții, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, in 11 județe, inclusiv in Alba, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este de peste 2.000.000 de lei, urmand sa…

- Cunoscuta artista de muzica usoara Ruby, care este domiciliata in Medgidia, si a deschis o firma. Conform Monitorului Oficial al Romaniei si extrasului de rezolutie nr. 119.200 din data de 24 septembrie 2018, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus autorizarea, inmatricularea…

- Firma constructoare a pregatit miercuri terenul, iar joi, 20 septembrie, a inceput asfaltarea, operațiune pe care intenționeaza sa o finalizeze tot in cursul zilei de astazi. Mai ales ca este vorba doar despre un tronson al acestui drum, cel paralel cu calea ferata, care nu a mai fost reabilitat de…

- Rusia a prezentat ”probe” care permit, in opinia sa, ca armata ucraineana sa fie acuzata de prabusirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborat cu o racheta in 2014 in estul Ucrainei, si a catalogat

- Rusia a prezentat ”probe” care permit, in opinia sa, ca armata ucraineana sa fie acuzata de prabusirea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, doborat cu o racheta in 2014 in estul Ucrainei, si a catalogat ”trucate” inregistrari video care au permis, invers, ca ea sa fie aratata cu degetul,…

- Lira turceasca s-a depreciat marti fata de dolar, investitorii analizand eforturile Turciei de a gestiona ruptura din relatiile cu Statele Unite, dupa ce ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, a avertizat ca sanctiunile comerciale impuse de SUA impotriva Ankarei ar putea

- Investigatorii au publicat un raport privind zborul disparut al companiei Malaysia Airlines MH370 in care au precizat ca nu au putut determina cauza disparitiei aeronavei, scrie Reuters. „Echipa de investigatii nu poate determina cauza reala a disparitiei MH370”, a declarat Kok Soo Chon, seful echipei…

- Cainii fara stapan s-au imulțit in mod ingrijorator in Campia Turzii și tot mai mulți oameni cad victime atacurile lor. O haita de cateva zeci de animale bantuie de saptamani bune pe langa Parcul Berc din localitate și ataca pe oricine se aventureaza in zona. Deși autoritațile cunosc situația, ridicarea…