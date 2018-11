Stiri pe aceeasi tema

- O firma rusa a dat in judecata Facebook Inc, dupa ce administratorii rețelei de socializare au blocat contul de Facebook al firmei pe baza presupuselor legaturi ale acesteia cu Internet Research Agency, o companie rusa considerata ca fiind implicata in campania de influențare a scrutinului din 2016,…

- Administratorul societatii comerciale Aedificia Carpati, Petre Badea, a fost trimis in judecata, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sub acuzatia de cumparare de influenta si evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat de presa transmis de DNA. Potrivit sursei citate, in…

- O femeie in varsta de 49 de ani din comuna vasluiana Bogdanesti, Romania este anchetata, fiind acuzata ca si-a ucis sotul dupa ce i-ar fi sectionat acestuia artera femurala cu un cutit, potrivit anchetatorilor.

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, sâmbata, privid un incident de fraudare a votului la referendumul pentru redefinirea casatoriei.Mai exact un observator de la o sectie de votare din Huedin a sesizat, prin apel 112, ca o femeie a fost ajutata sa voteze de un membru al BESV,…

- Ministrul de interne austriac, Herbert Kickl (FPOe, extrema dreapta), era marti sub tirul criticilor opozitiei, care il acuza de deriva ''iliberala'', dupa modelul promovat de premierul ungar Viktor Orban, dupa difuzarea unor instructiuni ce vizeaza limitarea cooperarii politiei cu…

- Compania Diferit a dat Primaria Florești în judecata în 3 septembrie și ar solicita bani mai mulți pentru a finaliza Centura Florești. ”Constructorul nu se mai poate încadra în banii pe care i-a oferit la licitatie. Pentru ca asa…