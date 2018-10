O firmă din Reghin readuce pe piaţă tractoarele made in Romania,…

Fabrica IRUM, fondata in anul 1953, a anuntat ca lanseaza primul tractor conceput și realizat pe platforma din Reghin. Proiectul TAGRO a fost realizat in Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje Agricole și Forestiere - IFOR - care funcționeaza la Reghin, Transilvania. Acest centru a fost inființat de grupul de firme MAVIPROD, in incinta fabricii IRUM și a presupus o investiție de 2,65 milioane de euro, reunind aproximativ 50 de ingineri romani, potrivit anuntului facut de companie. Cat va costa si cand apare pe piata.