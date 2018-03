Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Baia de Arieș au depistat doi barbați din județul Iași, ca persoane banuite de comiterea unui furt, dintr-o locuința din comuna Salciua, cu un prejudiciu de 18.000 de lei. Cei doi au fost reținuți și au fost prezentați in fața magistraților care au decis cercetarea lor sub control judiciar.…

- La noua zile distanta dupa ce s-a efectuat tragerea la sorti pentru stabilirea celor doua semifinale ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal a anuntat programul meciurilor tur. Acestea vor avea loc marti, 17 aprilie, respectiv joi, 19 aprilie. Returul este programat in jurul datei de 9 mai.…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, au confirmat IPJ Ilfov si surse medicale. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde a fost gasita o persoana decedata,…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a incheiat un contract de "servicii de intretinere si reparatii mijloace de transport zona Constanta" cu firma Andromeda Serv SRL. Valoarea contractului este de 134.970 lei.Despre Andromeda Serv SRL Potrivit Registrului Comertului,…

- Societatea Aparegio anunța cetațenii municipiului Targu Jiu ca maine, 13.03.2018, in intervalul orar 10:00- 13:00, va fi oprita apa pe strada 22 Decembrie pentru efectuarea unor reparații. Ca urmare a acestor lucrari, in zona bulevardului Republicii, presiunea apei ar putea ...

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești și posturilor de poliție Berislavești și Salatrucel, judetul Valcea, au confiscat peste 1.000 de kg de peste, transportat ilegal. Sambata, 10 martie a.c., polițiștii au depistat in trafic, in Calimanești, o autotutilitara, condusa de un barbat din…

- In perioada 7-8 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni in sistem integrat, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Bistrita si din cadrul Politiilor orasenesti Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai. Actiunile au vizat prevenirea si…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Percheziții de amploare in 23 de județe printre care și județul Gorj. Polițiștii din Argeș, specializați in investigarea criminalitații economice au efectuat astazi mai multe percheziții domiciliare la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Din cercetari…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD, precum si patru echipaje din cadrul Serviciului Judeteam de Ambulanta, care au gasit cinci persoane ranite, dintre care trei incarcerate. Conform…

- Acest proiect a fost inițiat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, in urma cu 15 ani, timp in care a poposit in numeroase sali de expoziție din țara: Baia Mare, Satu Mare, Bistrița,…

- Brasov, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu si Sfantu Gheorghe sunt considerate de romani ca fiind cele mai sigure orase din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Un barbat, de 56 de ani, a fost gasit decedat in aceasta dimineata in apartamentul sau situat intr-un bloc din cartiertul 9 Mai, din Targu Jiu. Proprietarul locuintei nu mai fusese vazut de cateva zile de catre vecini. Acestia au ...

- Sute de cutii de medicamente care expira in farmaciile din judetul Gorj, sunt inciderate. Asta pentru ca cererea pentru ele este foarte mica. Odata pe luna, o firma specializata, de colectare a medicamentelor ieșite din termenul de valabilitate, ridica produsele. Fiecare farmacie este obligata sa aiba…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- Transilvania se mandrește in acest an cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București (41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre…

- Un investitor roman de profil este interesat de redeschiderea unui combinat de crestere a porcilor la iesire din Targu Jiu. Este vorba de un agent economic care doreste sa reinvie aceasta traditie la fostul combinat de ingrasare a suinelor situat ...

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș INCOMPATIBILITATE In perioada…

- Echipa de robotica a Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Dej, „VECTRON RO034”, participa sambata, 17 februarie, in Cluj-Napoca, la etapa demo-regionala a concursului FIRST Tech Challenge. Evenimentul va fi gazduit de Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj, situat pe strada Onisifor Ghibu numarul 25. Potrivit…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- O femeie din Targu Jiu, care a ieșit sa-și plimbe cainele prin parc, a fost atacata de maidanezi, informeaza Antena 3. Incidentul a avut loc in apropierea unei școli, intr-o zona unde se afla și Parchetului județean Gorj. Femeia s-a ...

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- Aproximativ 250 de bistriteni, in marea lor majoritate femei, au solicitat, incepand cu anul 2012, emiterea de catre instantele de judecata a unor ordine de protectie fata de persoane acuzate ca exercitau acte de violenta asupra lor, insa numarul celor admise este mai mic de jumatate, potrivit datelor…

- La aceasta ora, polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane efectueaza 5 percheziții, pe raza județelor Prahova și Ilfov, la persoane banuite de furturi din societați comerciale și ATM-uri. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. …

- Firma „Succes Dezvoltare 1991“ SRL, detinuta de Alexandru-Razvan Versin, fiul directorului adjunct al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Gorj, va prelua activele societatii Succes Nic Com, care se afla in procedura de insolventa. Societatea este cel mai mare angajator din domeniul…

- O femeie, de 25 de ani, disparuta in Piata Centrala din Targu Jiu, in data de 2 februarie, este cautata de politisti. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani, din comuna Negomir, despre faptul ca, ...

- Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 15:00, în zone montane din judetele Alba, Sibiu, Harghita, Brasov si Mures, precum si în judetul Covasna, în zona montana, vântul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h,…

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Chiria pentru un apartament de doua camere varia la finele anului trecut intre minime de 150 de euro in municipiul Drobeta Turnu-Severin și 160 de euro in Sfantu Gheorghe și 350 de euro in București, cel mai mare nivel, de 400 de euro pe luna, fiind inregistrat in Cluj-Napoca, arata raportul Imobiliare.ro…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Azerii de la Socar Petroleum au ajuns la 39 de benzinarii in Romania, cea mai recenta inaugurare fiind cea a unei statii amplasate in Brasov. Benzinaria se afla pe calea Feldioarei 68A si are si o statie de incarcare pentru masinile electrice. „Trei pompe au fost instalate in statie, care…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere nationale, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, iar in prezent exista in vigoare o atentionare meteo de vreme severa (precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, iar in prezent exista in vigoare o atentionare meteo de vreme severa (precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului), pana astazi la ora 20:00, șoferii…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, cu precadere cele din zonele montane, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, conducatorii auto sunt sfatuiți sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere,…

- Dupa aranjamentele din Biroul Politic al PNL Targu-Jiu, in urma carora Mihai Paraschiv a pierdut funcția de prim-vicepreședinte, șeful organizației județene Dan Valceanu i-a interzis acum consilierului municipal sa mai faca declarații publice in numele partidului. Mihai Paraschiv susține ca a aflat…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- Un tanar de 22 de ani din Peștișani, județul Gorj, s-a ales cu dosar penal pentru tainuire, dupa ce polițiștii de la Serviciul de Investigatii Criminale s-au sesizat cu privire la faptul ca detine un autoturism care figureaza ca fiind caut...

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politia Municipiului Motru au depistat in flagrant delict, un tanar, de 25 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, care a condus un autoturism pe raza localitatii, fara a detine permis de conducere. Din cercetarile…

- Un om de afaceri din Targu Jiu este cercetat de procurori, dupa ce ar fi comandat asasinarea finului sau, platind o suma de bani unor interlopi ca sa il ucida pe acesta.Ion Șteaburdea, patron al unor numeroase case de amanet din Rovinari și Targu Carbunești, care deține și o avere impresionanta,…

- "Sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile nationale din judetele Maramures, Botosani si Vrancea sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase in trafic, intrucat pe multe tronsoane se circula in…

- Propunerea consilierului local liberal de la Targu Jiu, Mihai Paraschiv, privind demararea procedurilor de dizolvare a Consiliului Local, este susținuta puternic de o parte a PNL Gorj și contestata de o alta parte. In schimb, social-democ...

- Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sunt sfatuiți sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in…

- Casa Regala a prezentat marți un bilanț al anului 2017, anunțand ca toate vizitele și toate evenimentele de la reședințele regale au fost acoperite financiar din fondurile personale ale Regelui Mihai. Precizarile vin in contextul controverselor legate de proiectul privind statutul Casei Regale și ale…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece Revelionul in Sibiu, el fiind asteptat la miezul noptii in Piata Mare. Premierul Mihai Tudose a ales sa sarbatoreasca noaptea dintre ani la Braila. ”In familie”, a spus Tudose, intrebat unde va sarbatori de revelion. Fostul presedinte…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara si nici probleme majore de fluenta a traficului pe arterele principale. Reamintim…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Reamintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa,…