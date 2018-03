Stiri pe aceeasi tema

- Desi poarta inca numele localitatii unde au fost realizate initial, acum aceste schiuri sunt ”made in Cehia“. Designul, brandul si ideea sunt in continuare romanesti, facand apel la nostalgia si patriotismul consumatorilor. Din ce am «sapat» noi, schiuri s-au facut pe la Reghin inca din anii ’30.…

- Probleme de trafic, miercuri dimineața, pe șoselele din țara, din cauza fenomenelor meteo. In Buzau, unde este activ un cod roșu de inundații, a fost inchis DN 10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este…

- Drumuri inchise din cauza inundațiilor in judetele Mures, Covasna si Buzau. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca mai multe drumuri nationale sunt inchise din cauza inundatiilor, in judetele Mures, Covasna si Buzau. Astfel, miercuri dimineata, a fost inchisa circulatia pe DN13C in…

- Vlad Cazino – brand romanesc cu origini internationale Cand parea ca in piata jocurilor de noroc online din Romania lucrurile se aseaza si devin previzibile, compania suedeza Kindred Group (fosta Unibet Group) ne surprinde si lanseaza un nou cazino online dedicat exclusiv iubitorilor de sloturi, bingo…

- Startupul romanesc de tehnologie UiPath a obtinut o investitie de 153 milioane dolari, unul dintre principalii investitori este Capital G, fondul de investitii al Google. Firma a fost evaluata in urma acestei investitii la 1 miliard de dolari si devine primul "unicorn" romanesc, potrivit anuntului oficial…

- Metode BARBARE de ucidere a romanilor rasculati pentru pastrarea drepturilor lor si a identitatii lor! La 28 februarie 1785, la Alba Iulia, Horea a fost tras pe roata. Horea insa concentra in el intregul popor roman: s-a intamplat, nici eu nu stiu cum, ca’ntr’o rascruce grozava de drum, s’au intalnit…

- Lâna de oaie este folosita de un om de afaceri din Bistrița-Nasaud pentru a izola casele deconstruite din lemn, la munte. Dupa mai mulți ani de cercetari, Emil Iugan a adus pe piața produsul revoluționar. Emil Iugan, un om de afaceri din Bistrița-Nasaud, a reușit sa creeze un produs ecologic…

- Colectionar de basme germane din Epoca Romantica, sighisoreanul Josef Haltrich, care a purtat o intensa corespondenta cu Fratii Grimm, Jacob si Wilhelm Grimm, a reusit sa cucereasca Europa si SUA cu colectiile sale, insa a ramas un necunoscut in Romania. Josef Haltrich, pedagog, filolog, preot si etnograf,…

- La Teiuș, cu sprijinul specialiștilor Sistemului de Gospodarire a Apelor Alba, se lucreaza la amenajarea in albia raului Geoagiu a unui prag de fund absolut necesar pentru a reduce eroziunea malurilor, precum și pentru protecția pilonilor podului rutier. Nu in ultimul rand, investiția are rol de liniștire…

- Accident spectaculos langa Cluj. S-au rasturnat cu masina Accidentul s-a produs sambata dimineata la iesirea din Apahida spre Reghin. Din primele informatii, un sofer in varsta de 21 de ani din judetul Mures, care se deplasa pe directia Mociu - Apahida, in timp ce efectua o depasire, a derapat,…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Zeci de locuitori ai comunei aradene Varadia de Mures care s-au prezentat, in ultimele doua saptamani, la casieria Primariei pentru plata taxelor si impozitelor locale nu si-au putut achita aceste obligatii pentru ca functionarii au refuzat sa incaseze sumele datorate fara plata taxei pentru ridicarea…

- Devenit celebru in vara anului 1975, dupa ce aici i-a fost prezentat dictatorului Nicolae Ceausescu primul avion cu reactie romanesc, IAR 93, singurul aeroport militar din Baragan, aflat astazi in ruina, va fi introdus in circuitul economic.

- Ionut Lupescu (49 de ani) a decis sa candideze pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal! La alegerile programate pe 18 aprilie, acesta va reprezenta „Generatia de Aur”. „Neamtul” se va duela pentru cea mai inalta functie din fotbalul nostru cu Razvan Burleanu, Marcel Puscas, Victoras Iacob si…

- Epoca digitala a modificat in mare masura conditiile necesare desfasurarii unui spionaj de calitate si a crescut rolul tarilor mici in acest domeniu. In era spionajului cibernetic, chiar si tarile mici pot juca in curtea celor mari, scrie expertul in securitate Mark Galeotti, care activeaza in prezent…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Peste 25 de miniștri s-au perindat în domeniul educației românești. Desigur, fiecare a venit cu o schimbare, pentru a ramâne, probabil, în istoria României. Prima lege a Educației de dupa Revoluție a fost adoptata în anul 1995. De atunci au trecut mai bine de doua…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita Presedintiei, Guvernului si Parlamentului acordarea de facilitati si sustinerea investitiilor cu capital romanesc din zonele Harghita, Covasna si Mures. In aceste zone, este nevoie de toata sustinerea din partea statului roman, intrucat este necesara…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita autoritaților centrale facilitați pentru susținerea investitorilor romani din Harghita, Covasna și Mureș. CNMR spune ca depopularea din zona reprezinta o problema de securitate naționala. Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita…

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 4 persoane din judetul Mures, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, anunța siteul Punctul.ro . Read More...

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita Presedintiei, Guvernului si Parlamentului acordarea de facilitati si sustinerea investitiilor cu capital romanesc din zonele Harghita, Covasna si Mures. "Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita Presedintiei,…

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 4 persoane din judetul Mures, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei. Read More...

- Un preot din Mures a creat o noua retea sociala. Ionel Neculai Darjan a facut un curs online dupa care a creat platforma tecunosc.ro. Momentan, reteaua are circa 2.000 de utilizatori, printre care si preoti. Unul dintre ei este tocmai din Constanta si vede in noua retea de socializare „un fel de Facebook…

- Producatorul de încaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat în insolventa, în urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj.

- Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene. Babis,…

- George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru…

- Andrei Dumitrașcu, fostul Marketing Manager al PepsiCo Romania, a preluat conducerea Breslo.ro – cel mai mare marketplace de handmade din Romania și unul din cei mai importanți jucatori din piața de e-commerce. Intr-o mișcare de interes pentru piața creativa locala, Andrei Dumitrașcu va conduce Breslo.ro…

- In 28 de ani, cați au trecut de la Revoluție, primele trei ligi s-au redus de la 264 de echipe la 106. Regresul a impuținat fotbaliștii cu peste 3.000 de seniori și vreo 5.000 de juniori. Scaderea continua a produs efecte și asupra naționalei, și a echipelor de top. In 1989, la capatul ultimului sezon…

- Un tânar de doar 20 de ani a decis sa își puna capat zilelor pentru ca nu ar fi avut o mașina, propria casa cu mobila noua și haine de firma. Marturisirea a facut-o chiar mamei lui. Jack Cropper era muncitor constructor și locuia cu prietena sa într-o rulota pe șantierul…

- „Județul Arad este parte a uneia dintre cele mai dezvoltate regiuni din Centrul și Estul Europei. In județ șomajul este de 1,3%, de cateva ori mai scazut decat media europeana. Am generat proiecte culturale internaționale, in Arad funcționeaza unele dintre cele mai puternice companii multinaționale.…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 17.15, politistii Postului de Politie Abrud l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Reghin, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74A, pe raza localitatii Roșia Montana, avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Totul a inceput ca un proiect pentru facultate. A continuat ca pasiune si a ajuns un business. La inceput de drum, dar un business. Asa arata pe scurt povestea Danube Footwear, primul brand romanesc de skate shoes, dupa cum sustin cei doi fondatori.

- In plin razboi intre Ionuț Negoița și Nicolae Badea, Dinamo ar putea primi cat de curand un sprijin nesperat care sa o ajute sa-și regaseasca stralucirea pierduta in ultimii ani. Un grup de suporteri pune la cale un plan revoluționar prin care sa preia definitiv echipa din mainile lui Negoița și Badea,…

- Jucatoarea în vârsta de 21 de ani a mai jucat pentru ”U” în liga secunda, iar dupa barajul de promovare în A1 a plecat la echipa din Tg. Mureș. De asemenea, echipa le-a mai transferat pe junioarele de la LSP Cluj: Roxana Maria Bonda, Maria Denisa Ispas și…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 2,7% anul trecut, la 3,44 milioane de vehicule, in timp ce Dacia a raportat un avans de 27,6%, la 62.678 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA).

- Noul An a inceput cu o mare sarbatoare creștina, praznicul inchinat Sfantului Vasile cel Mare, „cel intre ierarhi preaales, intre dascali preaințelept și intre toți sfinții, prea placut lui Dumnezeu”, așa cum ni-l prezinta scrierile bisericești. Cu acest prilej, astazi, pe 1 ianuarie, in toate lacașele…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures a intervenit, joi dupa-amiaza, la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Mures, dupa ce grasimea de la un porc ars in incinerator s-a depus pe hornul de evacuare si s-a aprins, noteaza Agerpress…

- La manifestarile de comemorare a 28 de ani de la Revoluție, au existat voci printre revoluționarii caransebeșeni care au spus ca tinerii din municipiul de pe Timiș și Sebeș ar trebui sa afle mai multe despre ceea ce s-a intamplat incepand cu noaptea de 16/17 decembrie, cand au aparut primele…

- Meteorologii au emis luni avertizari cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Caras-Severin, Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, valabil pana la pranz. De asemenea, in judetele Cluj, Salaj si Caras-Severin este semnalata ceata care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar…

- "E o productie de 30% fata de potential. Fata de 19-20 de tone la hectar, cat ar fi trebuit sa realizam, am realizat doar 6.313 kilograme de mere pe hectar. In perioada 21-22 aprilie am avut inghetul tarziu de primavara, probabil daca scapam de inghetul din perioada 21-22 era bine, realizam totusi…

- Fabrica de incaltaminte Clujana a depus o cerere de intrare in insolventa catre Tribunalul Cluj. Clujana traverseaza o perioada delicata, dupa ce a pierdut reesalonarea ratelor la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Mai mult, Fiscul a anuntat ca va scoate la vanzare mai multe spatii si…

- La ”Weekend cu prieteni”, la Radio Romania Iași, spunem impreuna cu colegii noștri de la Editiadedimineata.ro povestea unui brand romanesc, ce ne indulcește de generații – Eugenia. Anca Mireanu de la Editiadedimineata.ro a stat de vorba cu oamenii care au construit, timp de 60 de ani, cel mai delicios…