- Autoritațile au luat decizia de a inchide podul metalic de la Maracineni dupa sarbatori pentru a se evita aglomeratia din aceasta perioada. Lucrarile vor demara incepand cu data de 12 aprilie. Documentatia de inchidere a podului a fost transmisa luni la Bucuresti, la Compania Nationala de Administrare…

- In perioada Sarbatorilor Pascale, Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, amintește cetațenilor programul special de lucru al Serviciul de Stare Civila, cu sediul in B-dul I. C Bratianu nr.39, dupa cum urmeaza: ・ 06.04.2018: 9-12.00 Inregistrare decese ・ 07.04.2018: 9-13.00 Inregistrare…

- Compania Nationala Nuclearelectrica SA a incheiat un contract de furnizare cu societatea Smartech Consult SRL. Valoarea contractului este de 575.234,4 lei, fara TVA.Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica, este "senzor cu oglinda pentru monitor punct de roua".Despre firma castigatoareSmartech…

- Directoratul societatii Complexul Energetic Oltenia SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AGEA pentru data de 26 aprilie, ora 12.00, la sediul societatii situat in Bucuresti, pe strada Badea Cartan. Pe ordinea de zi se afla sapte subiecte, unul dintre ele reprezentand aprobarea…

- Intr-o lume in care platim inclusiv centimetrul cub de aer pe care il respiram, la Zlatna se intampla, de la 1 aprilie (și fara gluma!) un lucru incredibil: gunoiul menajer va fi colectat gratuit de la populație. Este o situație unicat in județul Alba și, probabil, in țara. Potrivit primarului orașului…

- Astazi sunt organizate la Bucuresti alegeri pentru un nou consiliu de conducere al Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF). Pe langa functia de presedinte, mai sunt vacante cinci functii de vicepresedinti, doi secretari si un trezorier. Din Iasi si-au depus candidatura doi medici de familie,…

- Firma de service electro-IT Depanero, detinuta de retailerul eMAG, a deschis un call center la Galati, unde a angajat 12 agenti, pentru a imbunatati calitatea serviciilor de suport oferite clientilor si de a sustine activitatea echipei din call center-ul din Bucuresti. „Decizia…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvaluiri neasteptate si documente bomba, in contextul scandalului international in care este implicata firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o ampla ancheta in care dezvaluie "culisele" luptei anticoruptie pe care ar fi dus-o mai multe companii,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IJP Ilfov au efectuat, miercuri, opt perchezitii pe raza judetului, dar si in Bucuresti, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste doua milioane de euro. Potrivit IJP Ilfov, actiunea, care s-a desfasurat sub coordonarea…

- Sambata dimineața, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Alba. O infirmiera a suferit arsuri pe cca. 25% din suprafața corpului și a fost transportata la Spitalul de Arși din București. O asistenta a fost intoxicata…

- Se anunta opt luni de calvar pentru soferii nevoiti sa tranziteze podul de la Maracineni care leaga Muntenia de Moldova. Firma desemnata sa reabiliteze podul metalic a anuntat ca inchide traficul din luna martie, iar intregul flux va fi preluat de al doilea pod, cu cate o banda pe sens.

- Dintre cele patru oferte primite la licitatia organizata pe criteriul pretului cel mai scazut, a fost aleasa cea a firmei bucurestene Flash Lighting Service. Societatea a cerut mai putin de 1,7 milioane de lei (fara TVA), cu peste 200.000 de lei sub pretul de pornire la licitatie. Durata contractului…

- Ministerul Apararii U.M 02175 Constanta Spitalul Militar a incheiat un contract de furnizare substante de contrast 4 loturi. Firma castigatoare este Farmexpert D.C.I. SRL, cu sediul social in Bucuresti. Valoarea totala a contractului este de 138.495 lei, fara TVA. Obiectul contractului, potrivit licitatiapublica.ro:…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- "Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, pentru ca noi ne-am exprimat in Consiliul General optiunea de a achizitiona pachetul de actiuni al Elcen, tocmai pentru a intregi acest sistem: sa avem productie, transport si distributie de…

- Totuși, in ultimul trimestru, compania a avut un profit de peste 1 milion de euro. RomReal deține terenuri in Constanța și București, cu o suprafața totala de 120 de hectare. In ultimele 12 luni, compania a agreat vanzarea a 5 terenuri. Una dintre tranzacții, finalizata anul trecut, a vizat un teren…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a anuntat cui i a atribuit contractul "Servicii de curatenie si dezinfectieldquo;, in valoare 494.514 lei. Castigatorul contractului este societatea Clean Prest Activ SRL. Achizitia a fost atribuita prin negociere fara anunt de…

- Congresul PSD. Codrin Stefanescu: Candidez pentru orice functie. Nu stiu de ce i-am devenit antipatic lui Dragnea Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, miercuri, ca va candida la Congresul extraordinar din luna martie pentru orice functie, el aratand ca nu ii este frica de…

- Alternativa la credite pentru afacerile din IT din Cluj: finanțare contra a 6% din firma Techcelerator, primul accelerator de business din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate inca in faza de preaccelerare, va fi lansat la Cluj in 26 februarie. Cu aceasta ocazie…

- O filmare de arhiva ii infațișeaza pe Adrian Pintea și Malina Olinescu intr-un duet inedit. Actorul Adrian Pintea și cantareața Malina Olinescu au realizat un duet special in anii ’90, duet de care foarte puțina lume iși mai amintește. Inregistrarea de arhiva cu cei doi a fost realizata in anul 1997…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Popasuri pe „Drumul Kentului" (II) "ORGANIGRAMA" RETELEI DE CONTRABANDA PRINCIPALII BENEFICIARI ai tigarilor din import in ultima vreme au fost: • M.H.D. IMPEX SRL. In cursul lunii noiembrie 1992 s-au prezentat la ridicarea…

- Controversata firma Gemedica SRL din București, cunoscuta ca fiind compania ”de casa” a lui Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a livrat, in ultimii ani, catre secția ATI a Spitalului Județean din Timișoara echipamente medicale la prețuri supraevaluate și de trei ori fața de prețurile…

- Startup-ul iesean CargoPlanning, platforma care optimizeaza procesul de planificare a transportului de marfa, deschide un punct de lucru in Bucuresti, la doi ani de la lansare. CargoPlanning este o platforma online, colaborativa, care sprjina companiile care produc sau comercializeaza marfa in procesul…

- CCIAT, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia la București, sub coordonarea Ministerului Economiei din Turcia, organizeaza, in perioada 6 – 9 martie, o misiune economica pentru vizitarea Targului Internațional de Moda, Imbracaminte și Textile: Premiere Vision. Acesta este unul…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract de prestari servicii. Valoarea contractului este de 28.238,1 lei. Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro este ldquo;piese de schimb Set etansare tija vana".Firma care se va ocupa de furnizarea pieselor este Messystech SRL.Despre…

- Uber a realizat in anul 2016 un profit net de doar 155.000 de lei, potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului de Finanțe, consultate de catre Libertatea. Astfel este imposibil ca impozitul pe profit sa se ridice la 187.000 de lei pentru același an, cum a scris marți Business Magazin . Reamintim,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autovidanje. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte primite, castigatoare…

- Garda de Coasta a atribuit un contract de prestari servicii unei societati bucurestene. Valoarea contractului este de 132.800 lei.Obiectul contractului : "contractul este de prestari de servicii, constand in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA a intregului parc de autovehicule apartinand…

- In octombrie, Ilie Liviu Dragne a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului General in dosarul Ferma Salcia SA, o ferma de porci din Teleorman care l-a avut actionar majoritar pe Valentin Dragnea, fiul sefului PSD Liviu Dragnea. Reamintim ca ferma de porci din Teleorman a ajuns in aprilie 2014…

- Business in tehnologie la Cluj: dai 6% din firma, primești 25.000 de euro Un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanești de tehnologie iși va incepe din primavara activitatea la Cluj și la București, doua centre importante ale inovației romanești. Techcelerator este primul…

- Restaurantul Ivan Pescar & Scrumbia Bar, un proiect culinar al Asociatiei Ivan Patzaichin-Mila 23 si al Asociatiei RO-PESCADOR, s-a deschis saptamana trecuta in Bucuresti, la parterul cladirii The ARK din cartierul Uranus. Acesta este al doilea restaurant marca Ivan Pescar, dupa cel din…

- Pilotul albaiulian Mihai Beldie a participat vineri 26 ianuarie, la București, la deschiderea oficiala a unuia dintre cele mai mari showroomuri din lume, dedicate exclusiv marcii Ferrari, ForzaRossa, reprezentantul Ferrari pe piața locala. Tanarul, impreuna cu echipa Vroom Vroom Vlog, a realizat un…

- Primaria Focșani anunța tinerii care vor sa inființeze o afacere despre derularea unui proiect cu fonduri europene de catre Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA) București. Proiectul „Susținerea dezvoltarii antreprenoriale ca urmare a facilitarii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, titulara a proiectului "Reparatii la pod pe DN 22C km 3 445, la Cernavoda DRDP Constantaldquo;, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor…

- O fabrica de haine, care inscriptiona cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele inscriptionate erau comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare. Patru persoane au fost audiate, fiind puse sub invinuire pentru…

- De la un cabinet aflat la parterul unui bloc, cu doua scaune si aspiratia de a înfrumuseta zâmbete, tinerii medici stomatologi Klodian si Monica Hazizi au ajuns la o clinica integrata tip boutique, Denttaglio Clinic, orientata pe stomatologia digitala. Firma are afaceri de 200.000 de…

- Evenimentul se desfasoara la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor nr. 50B, Bucuresti, in data de 26 ianuarie 2018, intre orele 10.00 - 17.00, conform agendei prezentate mai jos: In acest curs vom parcurge impreuna pasii unui astfel de proces de vanzare, fiind atenti la toate elementele de care trebuie…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a cantat la pian "Serenada romana" alaturi de violoncelistul Marin Cazacu, pentru a marca Ziua Culturii Nationale. Inregistrarea video a fost publicata luni pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Frantei la Bucuresti, conform Agerpres."Va…

- Momentul trecerii in neființa a unei persoane dragi este probabil unul dintre cele mai triste din viața oricarui om. In astfel de situații, cuvintele sunt de prisos iar cei din jur, oricat de mult ar ține la tine, nu pot face nimic ca sa te ajute sa treci peste cu bine. Fiecare persoana experimenteaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, seisumul a avut loc la ora 16:25, epicentrul fiind localizat in judetul Vrancea, la o adancime de 5 km.Cea mai apropiata localitate…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, reuniunea a prilejuit un schimb constructiv de opinii asupra modalitatilor concrete de intensificare si diversificare a cooperarii Romaniei si Uniunii Europene cu statele arabe, precum și asupra temelor de actualitate, cu accent pe situatia de securitate din…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- Peste patru milioane de euro a platit statul in ultimii ani pentru documetanția necesara modernizarii infrastructurii rutiere naționale. Mai mult, unele dintre analizele premergatoare demararii lucrarilor au trebuit refacute ulterior. Intre ianuarie 2010 și decembrie 2014 statul a platit 18.941.298…

- Municipalitatea bistriteana intentioneaza sa cheltuiasca peste 2,4 milioane de euro pentru restaurarea Bisericii Evanghelice din Bistrita, astfel ca, inainte cu doar trei zile ca anul 2017 sa ajunga la final, a lansat licitatia pentru atribuirea contractului. In august 2017, municipalitatea bistriteana…