O firma de software fondata de doi romani a ajuns sa valoreze 7 miliarde de dolari UiPath, firma fondata de doi romani, unul dintre cei mai importanti jucatori la nivel global pe piata de Robotic Process Automation (RPA), a obtinut o noua finantare in valoare de 568 milioane de dolari, compania fiind evaluata in prezent la 7 miliarde de dolari.



"Compania lider de Robotic Process Automation (RPA) enterprise software, UiPath, deschide calea catre era Automation First, cu o runda de investitii Seria D in valoare de 568 de milioane de dolari. La o evaluare de 7 miliarde de dolari, UiPath a devenit una din companiile de enterprise software cu cea mai mare crestere

Sursa articol si foto: business24.ro

