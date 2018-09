Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala a despagubirilor care urmeaza sa fie incasate de catre firma respectiva, Tudor Imob Media SRL, este de 201.872 lei, ceea ce inseamna un pret de 367 lei/mp, respectiv circa 79 euro/mp. Valoarea despagubirilor a fost stabilita in urma unei evaluari de piata efectuate de un expert ANEVAR, lucrarile…

- O firma cu profil imobiliar controlata de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, de fiul ei cel mare, Tudor Stefan Firea (23 de ani) si de 2 consiliere ale primarului va incasa despagubiri de peste 200.000 de lei de la CNAIR pentru exproprierea unei suprafete de teren arabil intravilan…

- Consiliul Local Amzacea a incheiat recent un contract ce presupune ldquo;infiintarea unui sistem de canalizare menajera in localitatea Amzacea, judetul Constanta". Valoarea contractului este de 5.683.221,68 lei, fara TVA. Firma castigatoare este SC Global Ports 39;s Services SRL. Obiectul contractuluiPrezenta…

- Dupa mai bine de 10 zile premierul Dancila are prima reacție publica fața de evenimentele din 10 august. „Am vazut un asalt impotriva instituțiilor statului” spune dansa. Din fericire, instituția Premierului era in concediu și n-a putut fi asaltata de Bot și Compania STOP In timp ce la Parchetul General…

- Statiunea de Cercetare Dezvoltare Viti Vinicola Murfatlar a incheiat un contract de ldquo;furnizare cisterne fermentare controlata produse ecologice 300 litri cu instalatie automatizare pentru tancuri de 300l". Firma castigatoare este Triago Trading SRL. Valoarea contractului este de 36.870 lei.Descrierea…

- Un nou eveniment la Sebeș, un nou contract pentru firma preferata a primariei. Gess Show din Oiejdea va organiza și in acest an Zilele Municipiului care vor avea loc in perioada 16-19 august. Valoarea contractului atribuit, din nou, DIRECT pe SEAP este de peste 110.000 de euro. Transparența cheltuirii…

- Primaria Capitalei a semnat contractul pentru a cumpara 106 ambulanțe. Mai precis, primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, semnarea contractului pentru achizitia a 106 ambulante de urgenta destinate Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov (SABIF), valoarea acestuia fiind de 8,7 milioane…

- Primaria Capitalei anunta ca a semnat miercuri contractul cu compania Deloitte Consultanta pentru elaborarea Strategiei de Smart City, strategie care va fi realizata in termen de aproximativ patru luni de la data emiterii ordinului de incepere si va fi implementata in perioada 2018-2025. Valoarea contractului…