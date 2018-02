Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Tanarul de 21 de ani, care a furat o masina si a distrus-o apoi, si pe cea furata si pe alta parcata, suspectat ca ar fi fost si sub influenta substantelor halucinogene, este plasat sub control judiciar 60 de zile. El a fost retinut pe ordonanta seara trecuta acuzat fiind de furt, conducere fara permis…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgenta la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgența la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- La data de 08 februarie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27.11.2017. Potrivit…

- Adunati intr-o piata din orasul Afrin, mai multi tineri voluntari kurzi inarmati cu pusti de asalt promit „sa reziste“ ofensivei desfasurate in prezent de armata turca in regiunea lor din nord-vestul Siriei.

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- In continuarea comunicatelor din data de 24 noiembrie 2017, 28 noiembrie 2017 si 6 decembrie 2017, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele: Procurorii Parchetului Militar…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Fitionești, a ajuns in arestul poliției, dupa ce magistrații de la Judecatoria Panciu au dispus arestarea lui preventiva. Barbatul a ajuns in fața judecatorilor fiind acuzat de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și tulburarea ordinii…

- Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producator roman de cosmetice dupa cifra de afaceri de aproape 200 mil. lei in 2016, a acoperit in ultimii ani cele mai importante segmente de piata, de la produse pentru barbati la dermatocosmetice si de la segmentul de lux la cel de protectie solara.

- Un tanar de 22 de ani, angajat al societatii Rondocarton Targoviste, a ajuns in stare grava al Spitalul Judeteande Urgenta din Targoviste, in urma unui accident de munca ce a avut loc, luni.

- Producatorul roman de dermatocosmetice Ivatherm, cu vanzari de 3 milioane de euro in 2017, planifica sa ajunga la o cifra de afaceri de 5 milioane euro anul acesta. Rucsandra Hurezeanu a relatat pentru Wall-Street care sunt urmatoarele piete vizate si care este cel mai mare client al companiei la…

- Italianul care a injunghiat mortal un proxenet, in prezenta prostituatei pe care o platise, va fi eliberat. Italianul care a injunghiat mortal un roman a fost ridicat de politisti si dus la audieri, dar nu va fi arestat, arata surse judiciare. Crima a avut loc vineri iar proxenetul a fost injunghiat…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Doi romani, o femeie si un barbat, au mers la un cetatean italian, intr-un bloc…

- In 2013, Victor Spirescu era prezentat drept prototipul invadatorului est-european. Dupa doi ani, in 2016, el a aparut intr-un reportaj al televiziunii "Channel 4" drept model de integrare sociala. Cunoscut dreptA "invadator Marii Britanii", el i-a criticat la acea vreme pe englezii care nu munceau…

- Crima oribila petrecuta in Anglia! Un roman de dooar 21 de ani a fost gasit fara suflare intr-o padure, acolo unde si dormea de altfel, amenazandu-si un cort. El se numea Razvan Sirbu si sosise de putin timp in Marea Britanie.A

- Doi adolescenți au omorat un roman fara adapost, cu un satar de carne și o bucata de gard "pentru ca a fost amuzant", apoi și-au ars hainele pentru a ascunde dovezile, relateaza Daily Mail, iar astazi au fost gasiti vinovati de omor grav.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca ar fi ucis o tanara, impingand-o in fata metroului, ramane in arest, dupa ce magistratii Tribunalului Bucuresti i-au prelungit, vineri, mandatul de arestare, informeaza Mediafax. Judecatorii Tribunalului Bucuresti au decis, vineri, prelungirea mandaului de arestare…

- La sfarsitul lunii februarie 2015, Costel Comana, unul dintre fondatorii companiei Regiotrans, a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. Oficial, afaceristul se afla in vacanta cu iubita lui, dar autoritatile local au aflat ca milionarul roman calatorea des in Costa Rica, iar vizitele…

- Compania Nationala ”Cai Ferate Romane” (CFR) a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa in cazul unui accident feroviar produs in judetul Hunedoara in 2014, in care unei persoane i-a fost amputata o mana, alte sase persoane fiind implicate, relateaza News.ro.

- Compania Nationala de Cai ferate "CFR" SA va trebui sa dea socoteala in fata judecatorilor pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce, in 2014, o persoana a ramas fara o mana, la putin timp dupa ce a fost izbita violent de un tren in statia de cale ferata Subcetate, din judetul Hunedoara. Incidentul…

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Femeia arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului, le-a cerut, marti, judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti sa fie pusa in libertate, solicitand o confruntare cu prima victima, o tanara care a reusit sa opuna rezistenta cand a fost impinsa, spun surse judiciare.

- Avocatul Magdalenei Serban, femeia acuzata de omor si tentativa de omor, dupa ce a impins doua tinere in fata metroului, una reusind sa fuga, cealalta fiind lovita mortal de tren, a declarat ca in sala de judecata a fost huiduita de ceilalti detinuti, aceasta neavand nicio reactie. "Pot…

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, se va prezenta miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va judeca o contestatia impotriva deciziei de arestare preventiva.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost audiata vineri de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit Biroului de presa al Parchetului Capitalei, femeia a fost adusa la audieri in legatura cu efectuarea unei expertize…

- Ieri, 14 decembrie 2017, politistii rutieri din Sebes l-au identificat pe un barbat de 58 de ani, din Sebes, ca persoana banuita de comiterea unor infractiuni de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Se pare ca in dimineata zilei de 7 decembrie a.c., in jurul orei 10.00, in…

- Vasile Uruioc, barbatul din Vaslui care și-a ucis soția sub privirile fetiței de șase ani, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare. Individul care a incercat sa se sinucida imediat dupa comiterea crimei va trebui sa plateasca și 400.000 de lei daune morale catre copiii sai și mama victimei. 18 ani…

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la crima oribila de la Dristor 1. Potrivit unei investigatii data publicitatii in luna septembrie, paza la metrou este asigurata de o firma cu zero angajati, informeaza stiripesurse.ro. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii…

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la cumplita crima care a avut loc la metrou! Potrivit unei investigații data publicitații in luna septembrie, siguranța cetațenilor este asigurata de o firma cu zero angajați. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii in…

- Un numar de 11 persoane au ajuns la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs miercuri in fata Scolii numarul 1 din municipiu. O femeie de 60 de ani a fost transferata in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Gravida ranita a fost transportata la maternitatea din Buzau.

- Un numar de 11 persoane au ajuns la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs miercuri in fata Scolii numarul 1 din municipiu. O femeie de 60 de ani a fost transferata in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Gravida ranita a fost transportata la maternitatea din Buzau. Dupa ce directoarea…

- Ministerul Energiei, actionarul majoritar al Romgaz, va acorda companiei o finantare nerambursabila cuprinsa intre 227 milioane lei si 320 milioane lei pentru o investitie la turbinele pe gaz de la centrala termoelectrica de la Iernut. Contractul semnat de cele doua parti se va derula in…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, s-a ales cu dosar penal dupa ce, in timp ce iesea cu masina din curtea Parlamentului, a lovit doi prtestatari cu masina. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ. Deputatul si cei doi protestatari au fost dusi la audieri, unde au stat pana la…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Parlamentarul PSD Ioan Terea este cercetat penal de politisti pentru vatamare corporala, dupa ce miercuri seara ar fi lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului.

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea cu masina din curtea Parlamentului.

- Parchetul Tribunalului București a decis inceperea urmaririi penale in cazul deputatului PSD Ioan Terea. Social-democratul este acuzat ca a lovit cu mașina doi protestatari, in timp ce ieșea cu mașina din curtea Parlamentului. Deputatul PSD a fost testat aseara cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.…

- Polițiștii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu mașina doi protestatari, in timp ce ieșea cu mașina din curtea Parlamentului.

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Suparat nevoie mare pe o firma de leasing care i-a luat mașina pentru ca nu a platit ratele, un bucureștean a pus la cale un plan in stil mafiot. Razbunarea l-ar fi costat 5.000 de euro, dar ofițerii de la ”Omoruri” din Poliția Capitalei au aflat de caz și au intervenit la timp. Astfel, Mihai Nițulescu…

- Eugen Borș, patronul unei firme de construcții din Roman apreciate pentru lucrarile de restaurare pe care le-a facut, de-a lungul anilor, la monumente istorice din județul Neamț, a oferit un ajutor ”calduros” șantierului arheologic de la Schitul Nifon vechi. 1 de 4 ”Firma domnului Borș lucreaza la restaurarea…

- Bitdefender va produce unul dintre dispozitivele sale antivirus - Bitdefender Box - la Satu Mare. Producatorul roman de aplicații de securitate a decis sa mute producția acestuia din China la noi in țara.

- Un roman de 40 de ani este principalul suspect in cazul unei crime comise in Austria, in 2016. Barbatul, care este sofer de TIR, a recunoscut ca a ucis o studenta franceza care facea jogging, insa nu a recunoscut acuzatiile de viol, relateaza Digi 24.Acuzatul, casatorit si cu copii, a marturisit la…