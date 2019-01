Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a fost in alerta, duminica, 6 ianuarie, dupa ce o Maria Tudorica, o fetița romanca de 1 an și 5 luni, a fost rapita la Londra. De fapt, a fost furata cu tot cu autoturismul tatalui sau, un Audi A5 negru, care urma sa fie vandut. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 16:37 (18.37,…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Incidentul a avut loc la ora locala 15:40 (ora 16:40, ora Romaniei). Intr-o postare pe Twitter, politia din Hanovra a informat ca au putut opri masina si sa il imobilizeze pe sofer, barbatul fiind retinut. Masina era inmatriculata in Polonia, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al politiei.…

- 'Un incident de securitate s-a produs pe aeroportul din Hanovra in jurul orelor 15.40 (14.40 GMT). Un barbat a distrus o bariera cu masina si a patruns pe pista', a scris pe Twitter politia din Hanovra. Individul a fost retinut rapid de fortele de ordine si in prezent se afla in arest. Masina era…

- Valentin Dorel Sleapca, un tanar roman de 27 de ani care locuiește in Nottingham, Marea Britanie, trebuia sa vina acasa, la Roman, pentru a petrece sarbatorilor de iarna. Tatal lui l-a dat, insa, disparut dupa ce nu a mai urcat in autocarul care trebuia sa-l aduca din Londra in Romania. Pe 16 decembrie,…

- Barbatul și femeia se aflau într-un autoturism aflat într-un lan de porumb secerat, pe marginea autostrazii A73, în apropiere de Limburg Sint Odiliënberg, Belgia. Citeste întreaga stire: Român gasit mort în masina, pe un câmp din Olanda. Lânga…

- Sfarșit tragic pentru un roman in varsta de 44 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina. Cristian Dumitru sosise in Marea Britanie de doar o luna, la insistențele fratelui sau, care ii gasise un loc de munca, acesta fiind stabilit in Londra.Politia cauta inca soferul vinovat de…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis un atac cu o sabie, vineri, in vestul orasul britanic Londra, suspectul fiind imobilizat si retinut, afirma surse citate de presa britanica.Atacul a avut loc vineri la pranz la sediul companiei Sony, in zona Derry (Kensington),…