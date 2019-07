Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe din Romania au cazut miercuri in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, in timp ce participau la o petrecere, iar una dintre victime, in varsta de 11 ani, a murit sambata pe patul de spital, in timp ce a doua este in continuare in stare grava, informeaza publicația La Vanguardia prealuta…

- O fetita de 11 ani din Romania s-a inecat intr-un lac din regiunea Asturia si o alta, de 10 ani, este in stare grava, dupa ce a sarit in apa sa o salveze pe prietena ei, relateaza The Sun pe site-ul sau sambata seara. Politistii sustin ca prima fetita a cazut din neatentie in lacul Trasona din Asturia,…

- ''Ofensiva Mariei Grapini – Drepturi pentru romani și Romania in Schengen!Europarlamentarul i-a scris premierului Spaniei care a asigurat-o de sprijin. Maria Grapini este singurul europarlamentar roman care a interpelat direct, in plenul PE, sau prin intermediul scrisorilor oficiale,…

- Luis Enrique (49 de ani) se desparte de nationala Spaniei, chiar inainte de duelul cu Romania de la Bucuresti. Fostul castigator al Ligii Campionilor cu Barcelona a adunat zece meciuri pe banca ibericilor.Acesta nu alege sa paraseasca echipa nationala din cauza rezultatelor slabe, mai ales…

- Percheziții de amploare. 30 de tone de peste au fost confiscate Arhiva foto: Agerpres. Politistii români, în colaborare cu cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria fac peste 150 de perchezitii, pentru a obtine informatii despre activitatea infractionala a unui grup organizat din…

- In total 48,6% dintre catalanii intervievati ar prefera ca regiunea nord-estica sa ramana parte a Spaniei, in timp ce 47,2% ar prefera independenta ei, potrivit sondajului, informeaza agerpres.ro.Ultima data cand tabara anti-independenta era mai mare decat cea secesionista a fost in iunie…

- Incidentul a avut loc in Washington, Statele Unite. Copilul de 20 de luni a fost lasat singur in camera de mama lui și s-a cațarat pe fereastra. El a cazut de la etajul șase al blocului pe capota unei mașini. Norocul micuțului a fost un barbat pe nume Edward Lu care a decis sa mearga cu bicicleta la…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, din preliminariile EURO 2020, se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 5 septembrie, de la ora 21:45, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.