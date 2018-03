Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de locuri de munca vor fi create, in cel mult doi ani, intr-un oraș din vestul țarii. BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a cumparat un teren la Simeria, județul Hunedoara, pentru a construi o fabrica de mașini…

- Femeia gravida a intrat in travaliu in jurul orei 4:00 dimineața, pe Bulevardul Revoluției, din Arad, Romania. Patru polițiști din cadrul IPJ Arad au asistat nasterea care a avut loc pe strada.

- Scena nasterii pe strada s-a produs marți, 27 martie, in jurul orei 4:00, pe principalul bulevard din Arad, in apropiere de Catedrala Romano-Catolica. Cei patru polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad au trait aventura vieții lor. Mai emoționați ca oricand, agenții de la Ordine…

- In ultimele luni ale anului trecut, la nivel național s-au dat in folosința aproape 14.000 de locuințe, dintre care peste 1.400 in aceasta parte a țarii. Institutul Național de Statistica anunța ca, in 2017, in Romania s-au construit peste 53.000 de locuințe, in creștere cu 1.100 fața de anul 2016.…

- Amanda Rubio s-a nascut prematur cu o tumoare de aproape 2,5 kilograme in zona coccisului si medicii i-au dat doar 20% sanse de supravietuire, insa gratie unei interventii chirugicale reusite, bebelusa din Mexic are acum doua luni si se recupereaza fara complicatii, relateaza EFE. Fetita s-a nascut…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, peste 60 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri, a anuntat CFR Calatori. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, dar toate sectiile de cale ferata sunt deschise,…

- Angajatii parcurilor Regiei "Transport Electric" vor avea parte de conditii de munca mai bune. Cei care spala troleibuzele au primit echipamente de lucru noi. Setul contine cizme din cauciuc, un șort și manusi din material impermeabil.

- Incident pe un drum din vestul țarii, in aceasta dimineața, din cauza zapezii. Un TIR a ramas blocat pe drumul județean DJ 708, din județul Arad, intre localitațile Madrigești și Slatina de Mureș. Mai mult, șoferul camionului a sunat la 112 pentru a anunța ca i s-a facut rau colegului sau. Reprezentanții…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii. Pe unele artere nationale traficul a fost ingreunat dupa ce mai multe autovehicule au derapat, iar in unele judete mai sunt drumuri cu circulatie ingreunata din cauza inundatiilor. De asemenea, unsprezece…

- Condițiile meteo le dau mari batai de cap conducatorilor auto. Un accident de circulație cu urmari grave s-a petrecut, luni dimineața... The post Accident grav in vestul țarii și blocaj pe autostrada (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au emis un cod galben de ploi pentru mai multe județe. Atenționarea a intrat in vigoare astazi la ora 16.00 și este valabila pana maine dimineața la ora 8.00. Incepand din aceasta dupa-amiaza, aria ploilor va cuprinde vestul și nord-vestul țarii, precum și zonele montane aferente și se…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Imagini de senzație cu o turista care a nascut chiar in Marea Roșie fac inconjurul internetului. Femeii, originara din Rusia, i s-a rupt apa chiar in... apa! Mai exact, in apele din Dahab, Egipt.

- USR argumenteaza ca datele rezentate de INS confrima starea precara in care se afla economia țarii. Politicile fiscale haotice au dus la creșterea record a inflației, iar romanii și-au facut puterea de cumparare drastic redusa. In plus, spun USR-iștii, vizita recenta a celor de la FMI ar putea sa aduca…

- Turiștilor care și-au propus sa mearga, in aceste zile, in zona munților Țarcu, din județul Caraș-Severin, și nu numai, le este recomandat sa aiba mare grija. Potrivit reprezentanților Centrului Meteorologic Regional Banat-Crișana, cu sediul in Timișoara, exista un risc mare de producere a avalanșelor…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- Irina Nicola, fosta componenta de la A.S.I.A, a nascut in secret, in Austria. Artista are o fetița care a primit nota 10 la naștere, are 52 de cm si 3,250 grame. Micuta se numeste Maria. Irina Nicolae este casatorita cu Marius Vizer, presedintele Federației Internaționale de Judo, iar acum cei doi…

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- Firma Elidiclau Homestrade care se ocupa de deszapezire pe zona 2, adica pe ruta Pișchia – Mașloc – Sanandrei, ce duce spre autostrada, nu mai are contract cu Consiliul Județean Timiș. Președintele CJT Calin Dobra ne-a declarat ca a decis rezilierea acestuia din cauza proastei gestionari a acitvitații…

- A nins din nou in vestul țarii, noaptea trecuta, astfel ca un nou strat de cațiva centimetri de zapada s-a așternut in unele zone. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca, de ieri, de la ora 17.00, și pana in aceasta dimineața, la ora 05.00, pe drumurile naționale și pe autostrazile…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Mama Anastasiei Cecati, actrița din Republica Moldova ucisa de propriul soț, care apoi și-a luat viața, incearca sa obțina tutela fetiței de numai 3 saptamani pe care cei doi o aveau impreuna, anunța Publika.md.Fetița este internata in aceste momente intr-un spital din Chișinau. Citește…

- Doctorii de la Spitalul Judetean Arges s-au confruntat luni seara cu un caz iesit din comun. O femeie de 33 de ani din comuna argeseana Ratesti, care habar nu avea ca e insarcinata, a nascut in WC-ul spitalului. Mama ajunsese cu ambulanta la spital dupa ce acuzase sangerari vaginale anormale.

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- Politistii si jandarmii au intrat in alerta maxima, luni dimineața, dupa ce au aflat ca la Colegiul... The post Alerta maxima! Un elev a intrat cu pistolul intr-o scoala din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, anunta AFP, citand presa locala. Avionul asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vestul tarii) si "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la 480 de kilometri sud…

- Munroe Bergdorf are 30 de ani si a revolutionat industria beauty, fiind primul transgender ambasador al une campanii lansate de un brand celebru cu produse de makeup. Desi s-a nascut baiat, de la 18 ani traieste ca o femeie si recent a apelat la o operatie de feminizare a trasaturilor faciale. Acum…

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit de gripa, desi era vaccinata antigripal... Victima, de loc din judetul... The post O femeie din vestul tarii a murit de gripa, desi era vaccinata antigripal appeared first on Renasterea banateana .

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- Zeci de persoane din vestul țarii care doresc sa-și deschida o afacere, dar nu știu cum, vor fi sprijinite de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Instituția lanseaza un nou proiect european, “SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”. “Obiectivul general al proiectului este…

- Potrivit unei analize realizate de un portal de locuri de munca din Romania, cel mai mic numar de șomeri se afla in regiunea de vest a țarii. In Banat sunt 37.000 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, cu 4.000 mai puține fața de anul precedent. Regiunile cu cei mai mulți șomeri sunt […]…

- Caz infiorator in Spania! Autoritatile locale ancheteaza cazul unei fetite de 11 ani care a nascut un copil conceput cu propriul frate in varsta de 14 ani. Micuta a ajuns la spital dupa ce a acuzat dureri de stomac si i-a socat pe medici. Fetita nu a stiut ce i se intampla atunci cand a intrat in travaliu.

- O femeie din Bangladesh a nascut un bebeluș care arata precum un batran de 80 de ani! Medicii au fost șocați cand l-au vazut pe micuț, pentru a fost prima data cand s-au confruntat cu un asemenea caz.

- O fetița de 11 ani a nascut un baiețel care a fost conceput cu propriul ei frate care este in varsta de 14 ani. Aceasta poveste stranie și tulburatoare a avut loc in Spania iar poliția...

- Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii primesc o veste devastatoare! Compania care deținea aceasta fabrica iși face bagajele și inchide porțile... The post Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii isi pierd locurile de munca appeared first on Renasterea banateana .

- Satul Sanmihaiul German, aflat la o aruncatura de bat de Timisoara, este cunoscut pentru strandul sau cu apa termala. vara, strandul este deschis pana la ora 2 noaptea, iar in timpul iernii pana la ora 1.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret si tristete am aflat…

- Vechea cetate a Ineului, de o mare importanța strategica in Evul Mediu, dar ajunsa in mare paragina dupa ce a fost parasita și neglijata in egala masura de regimul comunist, are acum șansa de a fi restaurata, dupa ce mai multe incercari de a obține fonduri au fost sortite eșecului. Un aviz refuzat de…

- Municipiul Deva a fost una din localitațile in care, la 5 noiembrie 2017 s-au organizat alegeri anticipate, dupa ce Mircia Muntean, care caștigase alegerile in vara lui 2016, a ajuns dupa gratii. Florin Oancea, fost viceprimar al Devei, a caștigat alegerile pentru primaria Deva, bucurandu-se de susținerea…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile…

- Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca la aceasta ora in nordul si in centrul țarii cad precipitații sub forma de lapovița și ninsoare ambudenta, iar vizibilitatea este redusa și se circula cu greutate. La moment, pe trasee echipajele #INP insoțesc auto specialele care activeaza pentru prelucrarea…

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- O tanara de 20 de ani, din comuna constanteana Nicolae Balcescu, a nascut un baietel intr-o hazna. Copilul a supravietuit in mod miraculos. Micutul a fost salvat de bunica, dupa ce i-au fost auzite plansetele.

- Un caz socant a vut loc in aceasta dimineata in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. O femeie insarcinata a nascut si si a scapat bebelusul in hazna. La fata locului intervin pompierii de la Statia Medgidia si elicopterul SMURD. ...

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a emis, in urma cu putin timp, o avertizare privind fenomene meteo periculoase care se vor abate asupra zonei de vest a tarii. Potrivit meteorologilor, astazi, pana la orele serii, vantul va sufla cu putere, rafalele putand depasi 65 de kilometri pe ora. Codul…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au reușit sa faca o captura record de țigari de contrabanda. Astfel, aseara, oamenii legii au surprins in flagrant doi barbați, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii din Reșița, care preluau dintr-un garaj situat pe o strada din oraș și incarcau intr-o mașina…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…