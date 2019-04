Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de zece ani a reușit sa impresioneze o lume intreaga, grație puterii sale. S-a nascut fara maini, dar asta n-a impiedicat-o sa invețe sa scrie. Astfel, dupa ani de zile de repetiții, ea a reușit sa caștige un concurs național de scris in Maryland.

- O eleva de doar 10 ani a caștigat un premiu la un concurs national de scris, cu toate ca nu are maini. Sara Hinesley nu ințelege de ce e atat de remarcabil ceea ce face ea. Copila picteaza, deseneaza...

- Sara Hinesley este eleva in clasa a treia, la o scoala din Maryland. Ea s-a inscris la Concursul National Zaner-Bloser de Scris Cu Mana, fiind eligibila pentru Premiul Nicholas Maxim (o categorie speciala, dedicata copiilor cu handicap sau cu probleme psihice). Un grup de terapeuti a jurizat concursul,…

- Un caine a devenit eroul familiei sale dupa ce a reușit sa evite o adevarata tragedie. Stapanii au fost fericiți sa constate ca au un animal de companie extrem de inteligent. Cainele are șase ani, iar vigilența lui a impiedicat un incendiu sa distruga casa in care locuiește și a salvat intreaga familie…

- Caz revoltator in Statele Unite. O fetița de 11 ani din statul Maryland este acuzata de omor, dupa ce a agresat un bebeluș de care trebuia sa aiba grija. Baiețelul de un an a fost grav ranit și a murit dupa patru zile la spital. Autoritațile au arestat-o pe fetița, dupa ce Paxton Davis, copilașul de…

- Veste mare in lumea mondena. Una dintre cele mai apreciate vloggerite a devenit pentru a doua oara mama. Gabriela Atanasov, pentru ca despre ea este vorba, a devenit mamica de fetita, in urma cu cateva zile.

- Sophia Le Blanc, o fetița de 6 ani din Canada, a primit un premiu pentru curajul ei de care a dat dovada in timpul unui teribil accident petrecut pe 1 noiembrie. Mașina condusa de mama ei a lovit un parapete, a "zburat" prin aer și a plonjat intr-un rau aproape inghețat, a dezvaluit dailymail.co.uk.…

- O fetița in varsta de 11 ani a reușit sa obțina doua Golden Buzzer la America’s Got Talent, devenind prima persoana din istoria emisiunii cu o asemenea performanța. Angelica Hale a caștigat primul Golden Buzzer in anul 2017, la cea de a 12-a ediție a concursului din Statele Unite. La doar 9 ani, ea…